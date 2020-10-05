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Василий Кобин указал на разницу между Ингульцом и Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя по силе вполне одинаковые

Василий Кобин указал на разницу между Ингульцом и Минаем
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал выездную ничью своей команды с "Ингульцом" 1:1.

Это была хорошая игра. Мне понравился первый тайм с нашей стороны - хорошо начали, забили гол. Затем в свои ворота получили на ровном месте пенальти и игра выровнялись. И после удаления во втором тайме "Ингулец" играл лучше, но мы справились с этим и сыграли вничью.

Говорил перед игрой своим ребятам, что мы равны по силе: имеем практически одинаковый состав по качеству футболистов. Правда, у нас больше молодежи. В этом матче играло 5 защитников, средний возраст - 20-21 год. А у соперника было больше игроков с опытом игр в УПЛ.

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Да, мы выглядели физически очень неплохо. Много работаем, выполняем немало беговой работы и это принесло нам результат. Вдесятером много перемещались по полю, у нас была для этого сила и энергия. Был технический брак в передачах, но в общем картина выглядела неплохо.

Вышла боевая ничья и мы довольны ею. К сожалению, удаление сыграло свою роль, было трудно. Но ребята терпели.

Если в Первой лиге подобные ошибки нам прощали, то в УПЛ такого не бывает. Здесь намного выше индивидуальный класс исполнителей. В частности, в игре с "Олимпиком" это было видно. Что же, будем терпеть, набивать шишки. Нашим игрокам нужен этот опыт.

Не думаю, что "Ингулец" и "Минай" выглядят хуже других в УПЛ. И они, и мы набираем очки. Да, за высокие места не боремся, но понемногу втянемся в сезон и будем составлять конкуренцию другим командам. Хочется, чтобы и мы, и "Ингулец" достойно представляли свои регионы в футболе.

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В статье: Василий Кобин Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Источник:
Минай

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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
05.10.2020 в 12:06
Вася все знает, видит, слышит, говорит
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Инспектор ( )
05.10.2020 в 11:17
Появилось очередное выражение -паразит. Василий Кобин указал ( и т.д). Указал чем- пальцем, указкой или может быть х....ем?
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