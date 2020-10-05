Пятов пропустил свой 400-й мяч в составе Шахтера

В матче 5-го утра УПЛ "Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Десной" (2:2).

В данном матче "горняки" подпортили статистику не только себе, но и своему капитану и вратарю Андрею Пятову, для которого первый гол "Десны" в этом матче в исполнении Андрея Мостового стал юбилейным, 400-м голом, пропущенным кипером в составе "Шахтера".

Также в этой встрече 36-летний вратарь пропустил мяч после удара Андрея Тотовицкого.

Таким образом, голкипер в составе горняков пропустил 401 гол: 191 – в УПЛ, 27 – в Кубке Украины, 170 – в еврокубках и 13 – в Суперкубке Украины.