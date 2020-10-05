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Пятов пропустил свой 400-й мяч в составе Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Неприятный юбилей для капитана горняков

Пятов пропустил свой 400-й мяч в составе Шахтера
Новина українською

В матче 5-го утра УПЛ "Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Десной" (2:2).

В данном матче "горняки" подпортили статистику не только себе, но и своему капитану и вратарю Андрею Пятову, для которого первый гол "Десны" в этом матче в исполнении Андрея Мостового стал юбилейным, 400-м голом, пропущенным кипером в составе "Шахтера".

Также в этой встрече 36-летний вратарь пропустил мяч после удара Андрея Тотовицкого.

Таким образом, голкипер в составе горняков пропустил 401 гол: 191 – в УПЛ, 27 – в Кубке Украины, 170 – в еврокубках и 13 – в Суперкубке Украины.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
06.10.2020 в 00:26
Ви тільки вдумайтесь: 191 - в ЧУ і 170 - в єврокубках! А у скільки разів в ЄК менше матчів було, ніж в ЧУ? Ото ж бо й воно - Пятов воротар лише для УПЛ.
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Rova (Киев)
05.10.2020 в 23:38
Слабый вратарь, Рыбка его усадил на лавку, жаль , что не на долго. С Десной пропустил две два легких мяча, позорник...
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