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Динамо услышало ответ Фламенго и вышло из переговоров по поводу бразильского нападающего - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорят сами бразильцы

Динамо услышало ответ Фламенго и вышло из переговоров по поводу бразильского нападающего - СМИ
Новина українською

"Динамо" интересовалось нападающим "Фламенго" бразильцем Линкольном, но переговоры вынужденно прекратились из-за закрытия трансферного окна

По информации источника, бело-синие вышли из переговоров после того как выяснилось, что бразилец не успеет прилететь в Украину 6 октября, когда закрывается трансферное окно, сообщает Globo Esporte.

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Киевляне сделали официальное предложение на выходных. Она составила около 4,5 млн евро за 80% прав на игрока. "Фламенго" был готов вести переговоры.

Ранее "Фламенго" отклонил предложения по игроку от City Football Group, которое планировало отправить Линкольна в "Мускрон", "Труа", "Альмерию", "Нант" или "Пафос".

Трансфермаркт оценивает нападающего в 5,4 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Линкольн
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Комментарии (1)
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nabo61
06.10.2020 в 11:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.10.2020 в 11:35
Мабуть черговий непотріб, який ціну собі не складе.
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