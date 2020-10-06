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Динамо услышало ответ Фламенго и вышло из переговоров по поводу бразильского нападающего - СМИ
Говорят сами бразильцы
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По информации источника, бело-синие вышли из переговоров после того как выяснилось, что бразилец не успеет прилететь в Украину 6 октября, когда закрывается трансферное окно, сообщает Globo Esporte.
Киевляне сделали официальное предложение на выходных. Она составила около 4,5 млн евро за 80% прав на игрока. "Фламенго" был готов вести переговоры.
Ранее "Фламенго" отклонил предложения по игроку от City Football Group, которое планировало отправить Линкольна в "Мускрон", "Труа", "Альмерию", "Нант" или "Пафос".
Трансфермаркт оценивает нападающего в 5,4 млн евро.