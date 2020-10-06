Динамо услышало ответ Фламенго и вышло из переговоров по поводу бразильского нападающего - СМИ

" Динамо " интересовалось нападающим "Фламенго" бразильцем Линкольном, но переговоры вынужденно прекратились из-за закрытия трансферного окна

По информации источника, бело-синие вышли из переговоров после того как выяснилось, что бразилец не успеет прилететь в Украину 6 октября, когда закрывается трансферное окно, сообщает Globo Esporte.

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Киевляне сделали официальное предложение на выходных. Она составила около 4,5 млн евро за 80% прав на игрока. "Фламенго" был готов вести переговоры.

Ранее "Фламенго" отклонил предложения по игроку от City Football Group, которое планировало отправить Линкольна в "Мускрон", "Труа", "Альмерию", "Нант" или "Пафос".

Трансфермаркт оценивает нападающего в 5,4 млн евро.