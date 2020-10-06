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Расписание матчей 6-го тура УПЛ. Лига снова поставила матчи Динамо и Шахтера на одно время

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ продолжает радовать зрителей

Расписание матчей 6-го тура УПЛ. Лига снова поставила матчи Динамо и Шахтера на одно время
Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6 тура чемпионата сезона 2020/21.

Интересно, что УПЛ продолжила свою странную практику и снова поставила матчи двух грандов, "Шахтера" и "Динамо" на один день и в одно время.

Так, матчи "Шахтер" – "Львов" и "Рух" – "Динамо" состоятся в субботу 17 октября и начнутся в 17:00.

Такая же ситуация была и в матчах 5-го тура:

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6 тур

17 октября (суббота)

"Минай" – "Мариуполь" - 14.00

"Шахтер" – "Львов" - 17.00

"Рух" – "Динамо" - 17.00

"Заря" – "Колос" - 19.30

18 октября (воскресенье)

"Олимпик" – "Ворскла" 14.00

"Александрия" – "Ингулец" 17.00

"Днепр-1" – "Десна" 19.30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 19:20
Хм...... я бы оба посмотрел., но.....
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0
0
momuaua (Киев)
06.10.2020 в 19:03
А конкретно, какая гнида определяет время матчей в туре?
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
06.10.2020 в 18:45
Аналы футбол 1/2/3 через дирекцию УПЛ хотят проверить рейтинги, кого народ хочет смотреть больше - Динамо или Шахтёр.
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+3
-2
aleks68
06.10.2020 в 19:29
чем лучше аналы от КАЛОмойского?те же Г+Г?два жида су.кис и КАЛОмойский вложились в это дерьмо
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0
-2


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