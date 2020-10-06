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Расписание матчей 6-го тура УПЛ. Лига снова поставила матчи Динамо и Шахтера на одно время
УПЛ продолжает радовать зрителей
Дирекция
Интересно, что УПЛ продолжила свою странную практику и снова поставила матчи двух грандов, "Шахтера" и "Динамо" на один день и в одно время.
Так, матчи "Шахтер" – "Львов" и "Рух" – "Динамо" состоятся в субботу 17 октября и начнутся в 17:00.
Такая же ситуация была и в матчах 5-го тура:
6 тур
17 октября (суббота)
"Минай" – "Мариуполь" - 14.00
"Шахтер" – "Львов" - 17.00
"Рух" – "Динамо" - 17.00
"Заря" – "Колос" - 19.30
18 октября (воскресенье)
"Олимпик" – "Ворскла" 14.00
"Александрия" – "Ингулец" 17.00
"Днепр-1" – "Десна" 19.30
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