Расписание матчей 6-го тура УПЛ. Лига снова поставила матчи Динамо и Шахтера на одно время

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6 тура чемпионата сезона 2020/21.

Интересно, что УПЛ продолжила свою странную практику и снова поставила матчи двух грандов, "Шахтера" и "Динамо" на один день и в одно время.

Так, матчи "Шахтер" – "Львов" и "Рух" – "Динамо" состоятся в субботу 17 октября и начнутся в 17:00.

Такая же ситуация была и в матчах 5-го тура:

6 тур

17 октября (суббота)

"Минай" – "Мариуполь" - 14.00

"Шахтер" – "Львов" - 17.00

"Рух" – "Динамо" - 17.00

"Заря" – "Колос" - 19.30

18 октября (воскресенье)

"Олимпик" – "Ворскла" 14.00

"Александрия" – "Ингулец" 17.00

"Днепр-1" – "Десна" 19.30