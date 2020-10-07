Иногда и в обратном направлении. Мариуполь вернул Шахтеру двух игроков

" Шахтер " внес в свою заявку на сезон УПЛ двух игроков - хавбеков Клима Приходько и Вячеслава Чурко.

Оба игрока вернулись из "Мариуполя", где пребывали в аренде.

27-летний Чурко суммарно сыграл за азовский клуб 115 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов, а Приходько перешел в "Мариуполь" летом этого года и за первую команду заигран не был.