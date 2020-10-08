Эрнест Антви и Рати Ардазишвили покинули Рух

" Желто-черные " прекратили сотрудничество с ганским нападающим Эрнестом Антви и грузинским хавбеком Рати Ардазишвили.

Эрнест присоединился к команде летом 2019-го года. За это время форвард провел 28 матчей (из них - 3 в УПЛ) в футболке "Руха", забил 4 гола и отдал 2 ассиста. В феерическом матче против "Николаева" (4:1) Эрни вышел на замену и своими результативными действиями склонил чашу весов в пользу львовской команды.

Таких ярких поединков в исполнении форварда была немного: по разным причинам талантливый игрок так и не смог сполна раскрыть весь свой потенциал, - говорят в клубе.

Рати Ардазишвили пополнил ряды "желто-черных" зимой этого года. На турецких сборах зарекомендовал себя как технический и креативный игрок, но в официальных встречах лишь трижды появлялся на поле, отметился голевой передачей в матче с "Черкащиной".