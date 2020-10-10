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Соломон: Португальский язык дается мне гораздо легче, чем русский

Премьер-лига
(1 голосов)

Израильтянин рассказал об изучении языков

Соломон: Португальский язык дается мне гораздо легче, чем русский
Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон рассказал о коммуникации внутри команды.

"В начале меня волновал вопрос языка, ведь в коллективе два основных – португальский и русский. И практически не используется английский.

Сначала было очень трудно находиться между бразильцами и украинцами. Мне повезло, что тогда в клубе был Ларри Кайоде, который общается на английском. У нас всегда был кто-то, кто переводил.

Со временем я стал больше понимать португальский и русский. Это помогло мне в адаптации. Можно сказать, что я уже практически завершил этот процесс.

Я учу два языка. Португальский гораздо легче мне дается, ведь он близок к английскому. Мне проще его понять и говорить на нем. Поэтому португальский я знаю лучше, чем русский, который очень тяжелый для меня. Иногда мне даже трудно произносить слова. Думаю, со временем я буду лучше говорить по-русски", – рассказал Соломон.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
10.10.2020 в 16:04
Идиш еще легче.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.10.2020 в 14:10
Нікого не слухай, розмовляй на івриті.
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