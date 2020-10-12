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Арендованный игрок Александрии рассказал о друзьях в команде
Общается со сверстниками
Роман Вантух, фланговый игрок "Динамо", который пришел в аренду "Александрии", ответил на вопросы о проведении времени вне тренировок и ожидании от пребывания в клубе.
Здесь я проживаю на базе. Общаюсь в основном со своими сверстниками - с Владом Бабогло, Тимуром Стецковым, Александром Мельником.
В первой половине 2020 было не до привычного отдыха. Сначала был карантин - никуда не поедешь. Затем начались тренировки по очень плотному графику. Но в городе Александрия есть несколько уютных мест, где можно прогуляться, попить кофе и вкусно поесть.
Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда мне будет помогать, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным.
Роман Вантух арендованный "Александрией" у киевского "Динамо" до конца сезона.
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