Арендованный игрок Александрии рассказал о друзьях в команде

Роман Вантух, фланговый игрок "Динамо", который пришел в аренду "Александрии", ответил на вопросы о проведении времени вне тренировок и ожидании от пребывания в клубе.

Здесь я проживаю на базе. Общаюсь в основном со своими сверстниками - с Владом Бабогло, Тимуром Стецковым, Александром Мельником.

В первой половине 2020 было не до привычного отдыха. Сначала был карантин - никуда не поедешь. Затем начались тренировки по очень плотному графику. Но в городе Александрия есть несколько уютных мест, где можно прогуляться, попить кофе и вкусно поесть.

Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда мне будет помогать, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным.