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Арендованный игрок Александрии рассказал о друзьях в команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Общается со сверстниками

Арендованный игрок Александрии рассказал о друзьях в команде
Новина українською

Роман Вантух, фланговый игрок "Динамо", который пришел в аренду "Александрии", ответил на вопросы о проведении времени вне тренировок и ожидании от пребывания в клубе.

Здесь я проживаю на базе. Общаюсь в основном со своими сверстниками - с Владом Бабогло, Тимуром Стецковым, Александром Мельником.

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В первой половине 2020 было не до привычного отдыха. Сначала был карантин - никуда не поедешь. Затем начались тренировки по очень плотному графику. Но в городе Александрия есть несколько уютных мест, где можно прогуляться, попить кофе и вкусно поесть.

Хочется играть и прогрессировать. В клубе есть все условия для этого. Я уверен, команда мне будет помогать, а я буду прилагать все усилия, чтобы быть полезным.

Роман Вантух арендованный "Александрией" у киевского "Динамо" до конца сезона.

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В статье: Александрия Роман Вантух
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Источник:
Олександрія

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