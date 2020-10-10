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Вантух: Первоначально планировали, что проведу этот сезон в Динамо

Премьер-лига
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Защитник рассказал об аренде

Вантух: Первоначально планировали, что проведу этот сезон в Динамо
Новина українською

Защитник "Александрии" Роман Вантух рассказал об своей аренде из "Динамо".

"Об аренде я узнал совсем недавно – буквально несколько дней назад. Ранее планировалось, что на этот сезон я останусь в "Динамо". Но очевидно, что шансов сыграть будет не так много. Тренер считает, что в моем возрасте очень нужна игровая практика, поэтому было принято решение об аренде.

В "Александрии" я уже был, знал чего ожидать, следовательно выбрали этот вариант.

Самые положительные впечатления у меня оставили люди. Такого дружного коллектива, как один кулак, я еще не встречал. Меня сразу приняли очень тепло. Благодаря поддержке команды, я с самого начала чувствовал себя хорошо и уверенно", – сказал Вантух официальному сайту "Александрии".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Роман Вантух
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