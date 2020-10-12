Жозе Боту объяснил, почему Шахтер выбрал Луиша Каштру, а не Кике Сетьена

Директор департамента селекции " Шахтера " Жозе Боту рассказал о приходе в команду главного тренера португальца Луиша Каштру. Хотя "горняки" и рассматривали вариант с Кике Сетьеном.

Кике Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В "Шахтере" очень много бразильских игроков.

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