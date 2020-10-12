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Жозе Боту объяснил, почему Шахтер выбрал Луиша Каштру, а не Кике Сетьена
Хотя его кандидатуру рассматривали
Директор департамента селекции "
Кике Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В "Шахтере" очень много бразильских игроков.
Когда тренер не говорит на русском, не говорит на английском, нам приходится задействовать несколько переводчиков. Получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода.
Поэтому язык был одним из важнейших факторов, ключевых критериев.
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