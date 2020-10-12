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Жозе Боту объяснил, почему Шахтер выбрал Луиша Каштру, а не Кике Сетьена

Премьер-лига
(2 голосов)

Хотя его кандидатуру рассматривали

Жозе Боту объяснил, почему Шахтер выбрал Луиша Каштру, а не Кике Сетьена
Новина українською

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту рассказал о приходе в команду главного тренера португальца Луиша Каштру. Хотя "горняки" и рассматривали вариант с Кике Сетьеном.

Кике Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В "Шахтере" очень много бразильских игроков.

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Когда тренер не говорит на русском, не говорит на английском, нам приходится задействовать несколько переводчиков. Получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода.

Поэтому язык был одним из важнейших факторов, ключевых критериев.

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В статье: Шахтер (Донецк) Кике Сетьен Жозе Боту Луиш Каштру
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2020 в 14:30
СупєрВітя добре володіє язиком по-портуальськи.
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