Жозе Боту описал, каким должен быть штат отдела скаутов в футбольном клубе

Руководитель отдела скаутов " Шахтера " португалец Жозе Боту рассказал о том, как выглядит скаутская структура в футбольном клубе и каковы недостатки в больших клубах.

У "Шахтера" - директор и шесть скаутов под его руководством. Это небольшой отдел. Но в "Бенфике" было еще меньше. Если мы понимаем, чего хотим и где искать, то 6 скаутов достаточно. Есть преимущество: когда у тебя такая небольшая структура, каждый работник может быть на контакте со мной каждый день.

Зато структура, при которой скаутингом для клуба занимаются 20 или 50 специалистов, считает Боту, неэффективна из-за громоздкости. Именно такую ​​структуру Жозе Боту предлагали возглавить в одном из клубов АПЛ.