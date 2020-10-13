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Жозе Боту описал, каким должен быть штат отдела скаутов в футбольном клубе
Но почему много скаутов - тоже плохо
Руководитель отдела скаутов "
У "Шахтера" - директор и шесть скаутов под его руководством. Это небольшой отдел. Но в "Бенфике" было еще меньше. Если мы понимаем, чего хотим и где искать, то 6 скаутов достаточно. Есть преимущество: когда у тебя такая небольшая структура, каждый работник может быть на контакте со мной каждый день.
Зато структура, при которой скаутингом для клуба занимаются 20 или 50 специалистов, считает Боту, неэффективна из-за громоздкости. Именно такую структуру Жозе Боту предлагали возглавить в одном из клубов АПЛ.
В топовых английских клубах, где скаутов по 60 человек ...Как работать? Информация распыляется. Невозможно, чтобы 60 человек звонили и рассказывали о футболисте. Мне нужны близкие отношения с работниками. А прийти и уволить 60 человек я не хотел.
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