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Жозе Боту описал, каким должен быть штат отдела скаутов в футбольном клубе

Премьер-лига
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Но почему много скаутов - тоже плохо

Жозе Боту описал, каким должен быть штат отдела скаутов в футбольном клубе
Новина українською

Руководитель отдела скаутов "Шахтера" португалец Жозе Боту рассказал о том, как выглядит скаутская структура в футбольном клубе и каковы недостатки в больших клубах.

У "Шахтера" - директор и шесть скаутов под его руководством. Это небольшой отдел. Но в "Бенфике" было еще меньше. Если мы понимаем, чего хотим и где искать, то 6 скаутов достаточно. Есть преимущество: когда у тебя такая небольшая структура, каждый работник может быть на контакте со мной каждый день.

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Зато структура, при которой скаутингом для клуба занимаются 20 или 50 специалистов, считает Боту, неэффективна из-за громоздкости. Именно такую ​​структуру Жозе Боту предлагали возглавить в одном из клубов АПЛ.

В топовых английских клубах, где скаутов по 60 человек ...Как работать? Информация распыляется. Невозможно, чтобы 60 человек звонили и рассказывали о футболисте. Мне нужны близкие отношения с работниками. А прийти и уволить 60 человек я не хотел.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Скаут Жозе Боту
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Источник:
Бомбардир

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