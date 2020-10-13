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Рух назвал лучшего игрока команды в сентябре
Поздравления принимает Юрий Копина
Опорный полузащитник "
В голосовании болельщиков хавбек набрал 39% голосов и обошел Ярослава Мартынюка и Николая Кухаревича.
Напомним, что Копина в сентябре сыграл за "Рух" 4 матча, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:ФК Рух
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