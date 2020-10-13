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Рух назвал лучшего игрока команды в сентябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления принимает Юрий Копина

Рух назвал лучшего игрока команды в сентябре
Новина українською

Опорный полузащитник "Руха" Юрий Копина признан лучшим игроком команды в сентябре.

В голосовании болельщиков хавбек набрал 39% голосов и обошел Ярослава Мартынюка и Николая Кухаревича.

Напомним, что Копина в сентябре сыграл за "Рух" 4 матча, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Рух (Львов) Юрий Копина
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Источник:
ФК Рух

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