Новичок Миная Маембе: Разница между Украиной и Замбией очень ощутима

Новичок " Миная " Шемми Маембе, который приехал в закарпатский клуб из Замбии, рассказал о своих первых впечатлениях от Украины.

"Сколько себя помню, всегда мечтал быть профессиональным футболистом. И делал для этого все. Много работал, чтобы воплотить свою мечту.

В детстве попал в Академию клуба "Зеско Юнайтед" - это чемпион Замбии, один из крупнейших и мощных клубов страны. Там вырос как футболист, начал играть в основной команде в элитном дивизионе.

Мой агент посоветовал попробовать себя в европейском чемпионате, так я оказался в ФК "Минай". Закарпатский клуб поверил в меня, за что я буду всегда им благодарен. И пользуясь случаем, хотел поблагодарить главного тренера за уверенность, которую он дал мне. Всегда буду выкладываться в матчах за "Минай" на максимуме.

Отмечу и партнеров. Я им благодарен за теплый прием, особенно Василию Пиняшку, который очень хорошо владеет английским и помогает мне в адаптации и коммуникации со всеми. В конце концов, я уже и сам начинаю немного понимать украинский "спасибо", "лево", "право", "один", "передай", "пас", "пожалуйста".

Обычно играю на флангах защиты, без разницы на каком именно - хорошо чувствую себя слева и справа в классической схеме с четырьмя защитниками, и в схеме с пятью. Самое важное - давать результат, поэтому где тренер скажет, там и сыграю.

В общем, об Украине впервые услышал на уроке в школе, а потом когда увидел игру Андрея Шевченко. Также внимательно следил за Лигой чемпионов, где "Динамо" и "Шахтер" своими выступлениями делали прекрасную рекламу стране.

Разница между Украиной и Замбией очень ощутима. В моей стране проблемы с полями, инфраструктурой и стадионами. Только несколько клубов имеют хорошие условия и мне посчастливилось играть за них! В Украине мне нравится уровень организации, все профессионально и я горд стать частью этого чемпионата.

В 2017-м я выиграл Кубок Африки за команду U-20. Затем на чемпионате мира U-20 мы дошли до четвертьфинала, а в 1/8 победили Германию и я забил в их ворота победный гол в овертайме. Также меня вызвали в главную национальную команду", - рассказал Маембе.