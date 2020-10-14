  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Миная Маембе: Разница между Украиной и Замбией очень ощутима
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Миная Маембе: Разница между Украиной и Замбией очень ощутима

Премьер-лига
(1 голосов)

В Украине футбол организован более профессионально

Новичок Миная Маембе: Разница между Украиной и Замбией очень ощутима
Новина українською

Новичок "Миная" Шемми Маембе, который приехал в закарпатский клуб из Замбии, рассказал о своих первых впечатлениях от Украины.

"Сколько себя помню, всегда мечтал быть профессиональным футболистом. И делал для этого все. Много работал, чтобы воплотить свою мечту.

В детстве попал в Академию клуба "Зеско Юнайтед" - это чемпион Замбии, один из крупнейших и мощных клубов страны. Там вырос как футболист, начал играть в основной команде в элитном дивизионе.

Мой агент посоветовал попробовать себя в европейском чемпионате, так я оказался в ФК "Минай". Закарпатский клуб поверил в меня, за что я буду всегда им благодарен. И пользуясь случаем, хотел поблагодарить главного тренера за уверенность, которую он дал мне. Всегда буду выкладываться в матчах за "Минай" на максимуме.

Отмечу и партнеров. Я им благодарен за теплый прием, особенно Василию Пиняшку, который очень хорошо владеет английским и помогает мне в адаптации и коммуникации со всеми. В конце концов, я уже и сам начинаю немного понимать украинский "спасибо", "лево", "право", "один", "передай", "пас", "пожалуйста".

Обычно играю на флангах защиты, без разницы на каком именно - хорошо чувствую себя слева и справа в классической схеме с четырьмя защитниками, и в схеме с пятью. Самое важное - давать результат, поэтому где тренер скажет, там и сыграю.

В общем, об Украине впервые услышал на уроке в школе, а потом когда увидел игру Андрея Шевченко. Также внимательно следил за Лигой чемпионов, где "Динамо" и "Шахтер" своими выступлениями делали прекрасную рекламу стране.

Разница между Украиной и Замбией очень ощутима. В моей стране проблемы с полями, инфраструктурой и стадионами. Только несколько клубов имеют хорошие условия и мне посчастливилось играть за них! В Украине мне нравится уровень организации, все профессионально и я горд стать частью этого чемпионата.

В 2017-м я выиграл Кубок Африки за команду U-20. Затем на чемпионате мира U-20 мы дошли до четвертьфинала, а в 1/8 победили Германию и я забил в их ворота победный гол в овертайме. Также меня вызвали в главную национальную команду", - рассказал Маембе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Шемми Маембе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo74
14.10.2020 в 23:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...