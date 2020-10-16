Хавбек Руха Климчук: Посмотрю видео с сейвами Бущана. Постараемся его пробить

Хавбек " Руха " Юрий Климчук поделился ожиданиями от матча 6-го утра УПЛ против "Динамо".

"Мы очень ждем игру с "Динамо" потому, что против такой команды стремится сыграть каждый футболист. Хотелось бы проявить себя с наилучшей стороны. Готовимся по полной. Настраиваем себя на хорошую игру. Надеемся, у нас все получится.

Мы будем играть в свою игру и постараемся не дать динамовцам проявить свои лучшие качества. Для нас это самая главная задача.

В "Динамо" обычно играют лучшие футболисты из Украины и из-за границы. У них на каждой позиции хороший игрок. Выделить целом могу всю команду.

В "Динамо" - очень хороший голкипер Георгий Бущан, но, как говорится, каждый вратарь пропускает гола. Посмотрю несколько видео с его сейвами. Постараемся пробить его", - сказал Климчук.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в субботу, 17-го октября, и начнется в 17:00.