  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Руха Климчук: Посмотрю видео с сейвами Бущана. Постараемся его пробить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха Климчук: Посмотрю видео с сейвами Бущана. Постараемся его пробить

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне намерены потрепать нервы Динамо

Хавбек Руха Климчук: Посмотрю видео с сейвами Бущана. Постараемся его пробить
Новина українською

Хавбек "Руха" Юрий Климчук поделился ожиданиями от матча 6-го утра УПЛ против "Динамо".

"Мы очень ждем игру с "Динамо" потому, что против такой команды стремится сыграть каждый футболист. Хотелось бы проявить себя с наилучшей стороны. Готовимся по полной. Настраиваем себя на хорошую игру. Надеемся, у нас все получится.

Мы будем играть в свою игру и постараемся не дать динамовцам проявить свои лучшие качества. Для нас это самая главная задача.

В "Динамо" обычно играют лучшие футболисты из Украины и из-за границы. У них на каждой позиции хороший игрок. Выделить целом могу всю команду.

В "Динамо" - очень хороший голкипер Георгий Бущан, но, как говорится, каждый вратарь пропускает гола. Посмотрю несколько видео с его сейвами. Постараемся пробить его", - сказал Климчук.

Напомним, что матч "Рух" - "Динамо" состоится в субботу, 17-го октября, и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Рух (Львов) Юрий Климчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...