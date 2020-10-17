Минай - Мариуполь 0:1. Обзор матча и видео гола

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Минай" принимал "Мариуполь". Исход матча решил 11-метровый в концовке матча - на второй компенсированной минуте к основному времени матча атакующий полузащитник "моряков" Артем Бондаренко реализовал пенальти. Благодаря этой победе, Остап Маркевич впервые в тренерской карьере переиграл Василия Кобина.

УПЛ. Шестой тур

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Евгений Арановький

"Минай" – "Мариуполь" 0:1

Гол: Артем Бондаренко 90+2 (пен.)

"Минай": Андрей Попович – Тарас Сакив, Максим Лопырёнок, Мислав Матич, Кирилл Меличенко – Олег Голодюк (Андрей Ткачук 46), Александр Глагола (Даниил Кныш 33) – Анатолий Нуриев, Денис Кожанов (Шимми Маембэ 46), Александр Снижко – Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 88)

"Мариуполь": Евгений Гальчук – Игорь Кирюханцев, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк – Максим Чех, Вячеслав Танковский, Дмитрий Мишнёв – Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко – Даниил Сикан (Андрей Кулаков 60)

Предупреждения: Александр Снижко 34, Максим Лопыренок 37 - Петр Стасюк 20, Алексей Быков 42