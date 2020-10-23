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Президент Ингульца обратился к болельщикам после поражения от Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Пообещал победу

Президент Ингульца обратился к болельщикам после поражения от Александрии
Новина українською

Александр Поворознюк, президент петровского "Ингульца", высказался о состоянии дел в команде после поражения 3:4 от "Александрии" в 6 туре УПЛ.

Игра есть, я свято верю, что первая победа вот-вот придет. Что касается игры с "Александрией", то за то мы и любим футбол, что он непредсказуем.

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Кто мог сказать, что при 0:4 в первом тайме мы отиграем 3 мяча, будем иметь шансы сравнять и выиграть? Трагедии из поражения не делаем, спасибо команде, билась до конца.

Я верю в тренера, верю в команду и хочу попросить болельщиков, чтобы они в нас не разочаровывались. Наши победы впереди, мы будем приносить радость и себе, и вам.

В 7 туре УПЛ "Ингулец" в воскресенье, 25 октября, сыграет с "Мариуполем". Начало матча в 14:00.

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В статье: ФК Александрия УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Александр Поворознюк
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Источник:
Інгулець

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