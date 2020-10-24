Юрий Максимов: Для нас ничья с Шахтером как победа

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов поделился мыслями после ничьи с донецким "Шахтером" в матче 7-го тура УПЛ.

- Результат для "Ворсклы" положительный?

– В этой ситуации – да. Играли минут 35 вдесятером. 11 на 11 против "Шахтера" сложно, а тут на одного меньше. Понятно, что соперник подустал, много сил отдали в матче с "Реалом", мысли были о предстоящей встрече с "Интером". Для нас эта ничья как победа.

- У вас были претензии к Алиуну, что он невнимательно играл.

– Предупреждаешь раз. У тебя уже желтая, должен сам понимать. Я же не буду кричать в каждом моменте. Он играет на грани фола. Судья первый раз простил. Второй раз – нет. Опять вдесятером очень тяжело играть. У нас в третьем матче подряд удаление. Такие моменты, могли бы где-то больше очков заработать. В той же встрече с "Днепром-1" (2:2). Ничего страшного. Не проиграли – уже хорошо.

- Показательный момент. Угловой "Ворсклы" на последних минутах. Линия обороны хотела остаться на своей половине, но вы сказали идти вперед.

– Это угловой – когда еще забивать? Возможность есть – надо стараться максимум выдавить. Я считаю, что защита – это нападение. Надо было до конца идти и играть, как наигрывали, как у нас расписано. Если мы еще и на угловом будем все сзади стоять – смысл тогда выходить играть? Угловой – это как пенальти в Германии.

- Матч анонсировали как проверку амбиций "Ворсклы" после удачного старта. Прошли проверку, амбиции выросли?

– У нас столько же больных, как и у "Шахтера". Из 70 человек на эту поездку у нас 22 заболели. Кане вообще не тренировался, мы его поставили. Яворский, Ребенок, Шехич только день тренировались. Мы собирали по чуть-чуть. На замену молодые ребята выходили. Очень позитивно, что возвращаемся, команда играет, старается. Я только рад за ребят, – рассказал Максимов.