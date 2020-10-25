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Захеди: Десна всегда играет хорошо, это одна из сильнейших команд страны

Премьер-лига
(1 голосов)

Вчера черниговцы одолели "Олимпик"

Захеди: Десна всегда играет хорошо, это одна из сильнейших команд страны
Новина українською

Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди рассказал о поражении от "Десны" (0:2) в 7-м туре УПЛ.

"Десна" всегда хорошо играет. Сложно противостоять этой команде. Это одна из сильнейших команд в Украине. Если ты не используешь свои возможности, которых у нас в этой игре было не так много, то такой соперник обязательно тебя накажет. Так и случилось.

Чемпионат очень длинный. Мы все еще в поиске нашей оптимальной игры и помним о нашей цели. Мы хорошо стартовали в чемпионате, но теперь другие команды нас изучили, провели анализ сильных сторон наших футболистов и знают, как действовать против "Олимпика".

Но у нас очень мудрый тренерский штаб. Я уверен, мы проанализируем, что пошло не так в этом матче и проработаем ошибки", – сказал Захеди официальному сайту "Олимпика".

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Шахаб Захеди
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
25.10.2020 в 14:39
Точно зимой в Десну перейдёт )))...
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