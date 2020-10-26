Владислав Кулач: Мы говорили, что Ворскла - это не Реал!

Один из героев седьмого тура чемпионата Украины поделился своими впечатлениями о субботней игре с недавним "покорителем Мадрида" - донецким "Шахтером", рассказал о жизни в Полтаве и ожиданиях от карьеры в "Ворскле".

- Минувший поединок был причислен к категории центральных в туре. Это определение на команду психологически не давило? – первым делом интересуюсь у 27-летнего нападающего.

- Да нет, не давило. К каждому матчу мы готовимся одинаково, и перед встречей с "Шахтером" воспринимали ее как очередную игру. Разумеется, в ней хотелось добиться положительного результата и, к счастью, это удалось. Ничья для нас - положительный результат. Мы ею очень довольны.

- На матч с вашей командой "Шахтер" вышел тем же составом, который добился сенсационной победы над "Реалом". Этот факт был вам на руку или наоборот – настораживал?

- В такой команде, как "Шахтер", любой игрок может качественно заменить другого, поэтому быть нам на руку это не могло. Естественно, мы понимали, что горняки, возможно, устанут. Но учитывая подбор игроков "Шахтера" знали: легко в субботней встрече с ним точно не будет. Мы готовились к поединку очень серьезно и понимали, кто бы ни вышел в составе донецкой команды, все равно будет тяжело.

- Игру горняков в мадридском матче вы разобрали по косточкам?

Не могу так сказать. Все смотрели поединок с "Реалом", и действия донетчан были на поверхности. Но одно дело – игра в Лиге чемпионов с королевским клубом, а совсем другое - игра с нами в рамках чемпионата. Мы даже говорили, что "Ворскла" - это не "Реал" (смеется).

- На чем акцентировал внимание подопечных Юрий Максимов до игры и в перерыве матча?

- Разбирали соперника, как обычно. Ничего нового в его игре для нас не было. Мы знаем, кто такой "Шахтер" и что он собой представляет, как команда. Как я уже сказал: как-то по-особому горняков не разбирали, а готовились к встрече с ними, как к очередному матчу. Что касается перерыва поединка, то каких-то особых корректив в раздевалке не было. Мы ведь неплохо выглядели – как в первом тайме, так и во втором. Все понимали, что "Шахтер" будет владеть инициативой, и этот факт учитывался.

- Забитый вами в дебюте игры мяч добавил уверенности?

- Конечно. Когда забиваешь мячи и помогаешь команде, то это всегда придает уверенности. Но увы, еще в двух эпизодах я не смог реализовать стопроцентные моменты. Но как бы там ни было, а результат 1:1 нас вполне устроил, и мы ему рады.

- Что помешало вам развить успех – волнение, спешка или что-то другое?

- Так сразу и не скажешь. После игры смотрел те моменты. В первом моменте, когда мне не удалось забить, вроде все правильно делал, но.... Во втором из них немного растерялся…

- В нынешнем чемпионате вы забиваете уже который матч подряд.

- Да, уже четвертый по счету.

- Поймали свою игру?

- Главное, чтобы команда добивалась нужного результата. А забиваю я или другой игрок – не так уж и важно. Куда важнее тот факт, что сейчас мы находимся в верхней части турнирной таблицы. Нам это по душе, поэтому, хотим как можно дольше на этой позиции оставаться.

- После игры с "Шахтером" вы вышли на ведущую позицию в споре бомбардиров. Для вас это важно?

- Ну, конечно! Хочется и дальше помогать команде в том же духе в очередных матчах. Разумеется, приятно, что я нахожусь в лидерах, это немаловажный для меня фактор.

- Наверняка наметили себе количество голов в этом сезоне?

- Поставил для себя цель: в любом матче делать все возможное для того, чтобы команда побеждала. Постараюсь забивать регулярно в каждом туре.

- Если задаться целью забить по итогам сезона 15 мячей, такой результат для вас не показался бы заниженным?

- Нет. 15 голов – это достаточно много, поэтому такого рубежа хотелось бы достичь.

- Если говорить о возможных конкурентах в гонке снайперов, то кого считаете таковыми?

- В каждой команде есть футболисты, которые могут забить и больше. Все они претендуют на то, чтобы хорошо себя проявить по части результативности и как можно лучше выступить со своим клубом в чемпионате.

- Какой из пяти ваших мячей в текущем чемпионате считаете наиболее эффектным?

- В каждой игре был особенный гол. Главное, чтобы это команде помогало и она добивалась положительного результата.

- В минувшем сезоне на таком же отрезке турнирные дела "Ворсклы" были отнюдь не лучшими, зато в нынешнем команда значится среди лидеров. В чем видится вам такое перевоплощение?

- "Ворскла" всегда отличалась сплоченным коллективом. За счет этого и удается добиваться результатов в том или ином матче. Мы поставили себе цель побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов. Думаю, что так будет продолжаться и в дальнейшем. Единство нашего коллектива будет позволять нам выходить на любой поединок с максимальным настроем для достижении цели. В этом стремлении ничего меняться не будет!

- Сколько человек значилось в клубном лазарете "Ворсклы" перед матчем с "Шахтером"?

- Много. К сожалению, пандемия коснулась не только "Ворсклы", но и многих других команд – в частности, того же "Шахтера". Но слава Богу, все уже выздоровели и вернулись в строй.

- Как чувствуют себя ребята, перенесшие коронавирус?

- Хорошо. Кто-то до матча с горняками тренировался больше, кто-то меньше. Главное, что на сегодняшний день уже все в строю. Лично я в физическом плане чувствую себя очень хорошо, так как меня, слава Богу, вирус не тронул. Я тренировался в привычном режиме – как и многие ребята, у кого тест на наличие Covid-19 оказался отрицательным.

- Как предохраняетесь от возможного заражения коронавирусом?

- Как и все в нашей команде, выполняю предписание врачей – ношу маску, стараюсь держать дистанцию.

- Каково играть без зрителей?

- Пустые трибуны отнюдь не являются соответствующей атмосферой для футбола. Конечно же, хочется, чтобы были зрители на стадионе и болельщики нас поддерживали. К сожалению, их нам не хватает. С "Шахтером" должны были проводить домашнюю игру, однако в этой ситуации решение принимаем не мы…

- Атмосфера тихих трибун действует угнетающе или же к этому вы привыкли?

- Да, можно сказать, что немного привыкли. Но все же хочется, чтобы ощущалась поддержка болельщиков. Не только наших, а всех команд! Понятное дело, ситуация в мире сейчас не лучшая, но мы надеемся, что скоро все пройдет и любители футбола вернутся на стадион.

- В своей карьере вы уже предпринимали две попытки поиграть за границей – в турецком "Эскишехирспоре" и венгерском "Гонведе", однако эти периоды оказались непродолжительными. Если бы представилась возможность третьей попытки – вновь ее сделали бы?

- Конечно. Но нужно подходить к этому взвешенно. Теперь я понимаю, куда ехать и зачем. Если бы был хороший зарубежный вариант, то почему бы и нет? Поехал бы с удовольствием. А пока об этом не думаю, время покажет. На данный момент я доволен тем, что играю в Полтаве за "Ворсклу".

- Есть ли какие-то предпочтения насчет той или другой футбольной страны?

- (Улыбается). Не стану фантазировать на этот счет, а буду реалистом. Давайте лучше жить текущим моментом. А что будет дальше – посмотрим.

- Многие специалисты называют "Ворсклу" одним из возможных соискателей наград. Как считаете: к этому команда уже готова?

- Думаю, что да. Мы выходим на поле от матча к матчу, пытаясь добиться высоких результатов в каждой конкретной игре. И, конечно же, стремимся к тому, чтобы оказываться на самых высоких местах, которые позволяли бы играть в еврокубках. Об этом мечтает каждый футболист, каждая команда. Надеемся, что все у нас получится.

- В Полтаве вы уже не первый год. Привыкнуть к этому городу уже успели?

- Разумеется! В Полтаве живет моя семья, дочка ходит в садик. Еще во время моего первого прихода в "Ворсклу" мы полностью обустроились в этом городе. Я ведь сам из Донецка, но туда, к сожалению, пока не могу вернуться. Вот и выбрали для жизни Полтаву, где мы с супругой развиваем нашего ребенка. На данный момент очень доволен тем, что живем в этом городе. В нем мы счастливы.

- Чем он вам нравится?

- Это компактный и уютный город, в котором мы уже привыкли жить. В Полтаве нет суеты, в нем все комфортно. Люди в этом городе очень приветливые.

- Где любите бывать с семьей в Полтаве?

- На данный момент особо никуда не ходим - только лишь дочурку в садик водим, а я езжу на тренировки. А так обычно гуляли в парках, могли сходить в кино. Еще любим ездить в другие города – в Харьков, Киев. Но сейчас ввиду пандемии многое изменилось. А вообще когда есть возможность, то всегда ищем для себя что-то новое.