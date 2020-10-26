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Луческу: Президент Динамо позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против
Румынский специалист все-таки остался работать в киевском клубе
Главный тренер "
"Я подал в отставку, потому что не хотел сидеть на тренерской скамье, если меня не принимают. Дело не в деньгах, а в стиле жизни. Я все еще могу многое сделать в футболе, потому решил вернуться.
Президент позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против. По этой причине я подал в отставку, но меня отговорили, и я вернулся.
Мы выиграли Суперкубок Украины, потом вышли в группу Лиги чемпионов. Но мы еще не достигли того уровня, чтобы быть конкурентоспособными", – сказал Луческу.
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