Луческу: Президент Динамо позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о том, как он подал в отставку сразу после своего назначения в киевский клуб, которая не была принята руководством.

"Я подал в отставку, потому что не хотел сидеть на тренерской скамье, если меня не принимают. Дело не в деньгах, а в стиле жизни. Я все еще могу многое сделать в футболе, потому решил вернуться.

Президент позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против. По этой причине я подал в отставку, но меня отговорили, и я вернулся.

Мы выиграли Суперкубок Украины, потом вышли в группу Лиги чемпионов. Но мы еще не достигли того уровня, чтобы быть конкурентоспособными", – сказал Луческу.