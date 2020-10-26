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Луческу: Президент Динамо позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против

Премьер-лига
(1 голосов)

Румынский специалист все-таки остался работать в киевском клубе

Луческу: Президент Динамо позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, как он подал в отставку сразу после своего назначения в киевский клуб, которая не была принята руководством.

"Я подал в отставку, потому что не хотел сидеть на тренерской скамье, если меня не принимают. Дело не в деньгах, а в стиле жизни. Я все еще могу многое сделать в футболе, потому решил вернуться.

Президент позвал меня помочь команде, я не знал, что фаны были против. По этой причине я подал в отставку, но меня отговорили, и я вернулся.

Мы выиграли Суперкубок Украины, потом вышли в группу Лиги чемпионов. Но мы еще не достигли того уровня, чтобы быть конкурентоспособными", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
26.10.2020 в 23:21
Верю. Охотно. Но цыган мог бы, хотя бы, принести извинения за свои высказывания. Я - не ультрас, но, невзирая на текущие результаты, некое поведение Луческу в прошлом я простить просто так не могу. Попрошу извиниться за слова о Лобановском, для начала. Это уже будет нормальным шагом, для развития диалога. Но вот суркисня, она ведь все равно врагом Украины останется
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+1
-2
Alex Sunchez
26.10.2020 в 23:25
как будто эти "фанаты" успокоятся после извинений
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
26.10.2020 в 23:28
А вы попробуйте, сделайте шаг, принесите извинения за высказывания о Лобане. А там и люди потянутся. И не берите слово фанаты в кавычки. Это вы - "болельщики". Не более
0
0
Alex Sunchez
26.10.2020 в 23:42
Вбей в гугл: луческу возложил цветы к памятнику Лобановского и извинился за свои слова. Читай "фанат" на здоровья.
+1
0
Иэясу Токугава (Харьков)
26.10.2020 в 23:42
во первых он извинился практически сразу за слова о ВВЛ, еще задолго до тренерства в Динамо, а во вторых одно из первых что сделал после назначения, это возложил цветы к памятнику и высказал уважение. Странно обвинять в том, что он не делал.Не фанат Луческу, но объективно это один из немногих настоящих тренеров, после Валерия Васильевича и для Динамо он может сделать очень много, а разве это не лучшее, что можно сделать в память о Лобановском? Если вы вспомните интервью ВВЛ, то поймете, что он в первую очередь ценил профессионализм и презирал дилетантство.
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+3
0
Dozenko (NewYork)
27.10.2020 в 00:22
За что извинение просить ? чем конкретно он тебя обидел БОЛЬШЕ всего ?
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0
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Исследователь
27.10.2020 в 00:50
Сразу видно некомпетентность и почему "цыган"?,если ты не ультрас.
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0
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