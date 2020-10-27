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Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

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Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО
UA-Футбол
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Английский футболист Амилькар Коджови (Amilcar Codjovi) на своей странице в Instagram опубликовал фото в футболке "Ворсклы" и на фоне баннера полтавского клуба, подписывая документы. В подписи к посту Амилькар утверждает, что теперь он официально игрок полтавского клуба.

Однако официальный сайт "Ворсклы" пока о новичке ничего не сообщает.

О Коджови известно, что он является воспитанником академии футбольного клуба "Моркам" (Morecambe FC), который выступает в Лиге 2 (четвертый дивизион английского футбола).

Добавим, что "Ворскла" после семи туров идет второй в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (3)
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ivoloshka (Киев)
27.10.2020 в 09:48
Что-то сайт Ворсклы темнит по поводу трансферов !... О Ризныке - молчок, об Амилькаре Коджови - молчок... Связи с болельщиками практически нет. А так хочется им кое-что написать...
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beatles (Крижопіль)
27.10.2020 в 09:16
англичанин значит?? а на лицо - вылитый француз!
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+2
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football_soccer (Украина)
27.10.2020 в 09:43
да и бельгийское что-то есть ..))
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