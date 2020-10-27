Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО

Английский футболист Амилькар Коджови (Amilcar Codjovi) на своей странице в Instagram опубликовал фото в футболке "Ворсклы" и на фоне баннера полтавского клуба, подписывая документы. В подписи к посту Амилькар утверждает, что теперь он официально игрок полтавского клуба.

Однако официальный сайт "Ворсклы" пока о новичке ничего не сообщает.

О Коджови известно, что он является воспитанником академии футбольного клуба "Моркам" (Morecambe FC), который выступает в Лиге 2 (четвертый дивизион английского футбола).

Добавим, что "Ворскла" после семи туров идет второй в турнирной таблице УПЛ.