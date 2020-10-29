  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроков Динамо закроют на базе на десять дней

Премьер-лига
(1 голосов)

"Как в старые добрые времена"

Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
Новина українською

По информации ведущих программы ТаТоТаке, по возвращении из Будапешта, где "Динамо" играло матч второго тура Лиги Чемпионов против "Ференцвароша", игроки команды не смогут увидеться со своими семьями.

Из-за эпидемиологической ситуации было решено закрыть футболистов на базе на длительный период. В частности, игроки будут находиться в Конча-Заспе во время подготовки к матчам с "Днепром-1" (31 октября), "Барселоной" (4 ноября) и "Шахтером" (8 ноября). И только после украинского Классического игроки смогут увидеться с родными.

Журналисты отмечают, что такое решение не связано с результатом поединка против "Ференцвароша", а было запланировано до игры. Напомним, что из-за положительных тестов на коронавирус в Будапешт не ездили Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
29.10.2020 в 11:49
А потом на базу приедет Ахметов с битой и будет вбивать азы футбола в головы бестолковых зазвездившихся игроков ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...