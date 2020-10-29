Игроков Динамо закроют на базе на десять дней

По информации ведущих программы ТаТоТаке, по возвращении из Будапешта, где "Динамо" играло матч второго тура Лиги Чемпионов против "Ференцвароша", игроки команды не смогут увидеться со своими семьями.

Из-за эпидемиологической ситуации было решено закрыть футболистов на базе на длительный период. В частности, игроки будут находиться в Конча-Заспе во время подготовки к матчам с "Днепром-1" (31 октября), "Барселоной" (4 ноября) и "Шахтером" (8 ноября). И только после украинского Классического игроки смогут увидеться с родными.

Журналисты отмечают, что такое решение не связано с результатом поединка против "Ференцвароша", а было запланировано до игры. Напомним, что из-за положительных тестов на коронавирус в Будапешт не ездили Георгий Бущан и Виталий Миколенко.