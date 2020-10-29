Клейтон: Хочу остаться в Динамо на 5-6 лет и показать, что я достойный футболист

Новичок " Динамо ", бразильский хавбек Клейтон рассказал о своем переходе в киевский клуб.

- Не пугает ли тебя тот факт, что многие латиноамериканские футболисты не смогли заиграть в "Динамо".

- Наоборот, это меня мотивирует. Придает силы, чтобы лучше себя проявлять, открыть этот рынок для других бразильцев, чтобы они на моем примере понимали, что все возможно.

У "Динамо" были как позитивные истории с переходом бразильцев, так и не очень. Вторые, возможно, связаны с погодой, нам не очень нравятся холода. Но с этим у меня проблем точно нет: я из Южного региона, где холодная погода — обычное явление. Мне и здесь говорят, что я — нетипичный бразилец, обычно мои земляки боятся холода. В ответ только улыбаюсь и отвечаю: "Ну да, все потому, что я с Юга".

Я сюда приехал не просто так. У меня большие надежды и ожидания. Хочу остаться в "Динамо" на пять-шесть лет и показать, что я действительно достойный футболист.