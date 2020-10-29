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Корниенко подписал новый контракт с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки продлили перспективного защитника

Корниенко подписал новый контракт с Шахтером
Новина українською

21-летний защитник "Шахтера" Виктор Корниенко продлил контракт с донецким клубом. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Условия нового соглашения с игроком клуб обещает обнародовать чуть позже.

Напомним, что предыдущее соглашение сторон истекало летом 2023 года.

Корниенко, который в этом сезоне стал более-менее стабильно играть за первую команду "Шахтера", провел за "горняков" 8 матчей и отдал 2 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 20:28
С характером парень!!!
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0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
29.10.2020 в 20:11
Хорошая новость!
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+1
0


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