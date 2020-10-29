Корниенко подписал новый контракт с Шахтером

21-летний защитник " Шахтера " Виктор Корниенко продлил контракт с донецким клубом. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Условия нового соглашения с игроком клуб обещает обнародовать чуть позже.

Напомним, что предыдущее соглашение сторон истекало летом 2023 года.

Корниенко, который в этом сезоне стал более-менее стабильно играть за первую команду "Шахтера", провел за "горняков" 8 матчей и отдал 2 ассиста.