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Корниенко подписал новый контракт с Шахтером
Горняки продлили перспективного защитника
21-летний защитник "
Условия нового соглашения с игроком клуб обещает обнародовать чуть позже.
Напомним, что предыдущее соглашение сторон истекало летом 2023 года.
Корниенко, который в этом сезоне стал более-менее стабильно играть за первую команду "Шахтера", провел за "горняков" 8 матчей и отдал 2 ассиста.
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Источник:Инстаграм Сергея Палкина
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 20:28
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Эдмон Дантес (Хмельницкий )
29.10.2020 в 20:11
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