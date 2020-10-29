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Корниенко: Мои планы в Шахтере - победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре

Премьер-лига
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Защитник подписал новый пятилетний контракт с горняками

Корниенко: Мои планы в Шахтере - победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре
Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал об адаптации в команде, вызове в сборную Украины и новом пятилетнем контракте.

– Еще в прошлом сезоне ты выступал за "Мариуполь", а сейчас играешь в основном составе "Шахтера" в Лиге чемпионов против "Реала" и "Интера" – мог себе такое представить?

– Нет, конечно. Это мечта каждого футболиста, каждого мальчишки, который начинает играть в футбол. Конечно, неожиданно и приятно, но это только старт. Буду стремиться ставить себе высокие цели и идти к ним.

– Ты в команде всего два месяца, но уже признан болельщиками лучшим игроком сентября. Как удалось этого достичь?

– Выходил и работал, выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Мне кажется, потому и добился такого результата.

– Что было самым сложным в первой команде "Шахтера"?

– Понадобилась неделя на адаптацию. Да, в это время было непривычно, но ребята хорошо меня приняли, проблем нет.

– Ты получил дебютный вызов в сборную Украины. Какие испытывал эмоции после звонка Андрея Шевченко?

– Эмоции положительные. Наверное, все мечтают о таком. Поеду доказывать, чтобы быть на каждом сборе. Но еще нужно работать.

– Какие планы у тебя в "Шахтере"?

– Я уже говорил: победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
ФК Шахтер

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