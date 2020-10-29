Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корниенко: Мои планы в Шахтере - победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре
Защитник подписал новый пятилетний контракт с горняками
Защитник "
– Еще в прошлом сезоне ты выступал за "Мариуполь", а сейчас играешь в основном составе "Шахтера" в Лиге чемпионов против "Реала" и "Интера" – мог себе такое представить?
– Нет, конечно. Это мечта каждого футболиста, каждого мальчишки, который начинает играть в футбол. Конечно, неожиданно и приятно, но это только старт. Буду стремиться ставить себе высокие цели и идти к ним.
– Ты в команде всего два месяца, но уже признан болельщиками лучшим игроком сентября. Как удалось этого достичь?
– Выходил и работал, выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Мне кажется, потому и добился такого результата.
– Что было самым сложным в первой команде "Шахтера"?
– Понадобилась неделя на адаптацию. Да, в это время было непривычно, но ребята хорошо меня приняли, проблем нет.
– Ты получил дебютный вызов в сборную Украины. Какие испытывал эмоции после звонка Андрея Шевченко?
– Эмоции положительные. Наверное, все мечтают о таком. Поеду доказывать, чтобы быть на каждом сборе. Но еще нужно работать.
– Какие планы у тебя в "Шахтере"?
– Я уже говорил: победа в чемпионате, Лиге чемпионов и в каждой игре.
Популярное сейчас
- Заря - Брага 1:2. Неудача луганчан на фоне их полной беспомощности
- Вьери: Месси – это Гарри Поттер в мире футбола. Когда он повесит бутсы на гвоздь, я выкину телевизор
- Игроков Динамо закроют на базе на десять дней
- Герой футбольного дня. Денис Гармаш
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие