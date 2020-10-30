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Официально: Минай подписал капитана олимпийской сборной ЮАР
Терсау Малепе все-таки добрался в Украину
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О сроках соглашения клуб информации не дает.
О соглашении с игроком сообщалось еще в начале октября, но футболист долгое время не мог прибыть в Украину из-за проблем с визой.
Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником клуба "Орландо Пайретс", однако за первую команду "пиратов" парень не сыграл ни одного матча, выступая по арендам в других клубах ЮАР.
На данный момент Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) своей страны.
Кроме основной позиции опорного хавбека может также закрыть и левый фланг обороны и полузащиты.
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