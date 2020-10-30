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Официально: Минай подписал капитана олимпийской сборной ЮАР

Премьер-лига
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Терсау Малепе все-таки добрался в Украину

Официально: Минай подписал капитана олимпийской сборной ЮАР
Новина українською

"Минай" официально объявил о подписании контракта с южноафриканским опорным полузащитником Терсау Малепе.

О сроках соглашения клуб информации не дает.

О соглашении с игроком сообщалось еще в начале октября, но футболист долгое время не мог прибыть в Украину из-за проблем с визой.

Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником клуба "Орландо Пайретс", однако за первую команду "пиратов" парень не сыграл ни одного матча, выступая по арендам в других клубах ЮАР.

На данный момент Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) своей страны.

Кроме основной позиции опорного хавбека может также закрыть и левый фланг обороны и полузащиты.

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В статье: ФК Минай Терсау Малепе
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Источник:
fcminaj.com

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