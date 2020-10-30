Официально: Минай подписал капитана олимпийской сборной ЮАР

" Минай " официально объявил о подписании контракта с южноафриканским опорным полузащитником Терсау Малепе.

О сроках соглашения клуб информации не дает.

О соглашении с игроком сообщалось еще в начале октября, но футболист долгое время не мог прибыть в Украину из-за проблем с визой.

Отметим, что 23-летний футболист является воспитанником клуба "Орландо Пайретс", однако за первую команду "пиратов" парень не сыграл ни одного матча, выступая по арендам в других клубах ЮАР.

На данный момент Малепе является капитаном олимпийской сборной (U-23) своей страны.

Кроме основной позиции опорного хавбека может также закрыть и левый фланг обороны и полузащиты.