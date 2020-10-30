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Дубли Тайсона и Тищенко. Шахтёр - Мариуполь 4:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец дважды результативно стрелял, украинец - дважды привёз пенальти

Дубли Тайсона и Тищенко. Шахтёр - Мариуполь 4:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Луиш Каштру на этот раз решил прибегнуть к ротации, вернув в старт футболистов, которые до недавнего времени считались основными: Пятов, Матвиенко, Тайсон, Патрик и Степаненко. Эту компанию разбавили те, кто продолжает считаться запасными. Например, Вакула, который как раз из "Мариуполя" в "Шахтёр" перебрался. У "Мариуполя" в заявке вообще было только 14 игроков: во-первых, 14 других не смогли сыграть по условиям арендного договора с "Шахтёром", а Быков дисквалифицирован.

Все игры "Шахтёра" с "Мариуполем" зачастую похожи: темп не очень высокий, фавориту даже не нужно включаться, чтобы забивать, андердог изо всех сил пытается просто отодвинуть мяч от своих ворот. Но главное - почти всегда всё заканчивается в пользу "горняков". Сбой в системе произошёл только в последнем очном поединке, когда оппоненты неожиданно расписали ничью.

Остап Маркевич решил дать шанс летнему новичку Кудрику. Голкипер постарался доказать наставнику, что готов бороться за место в старте: в первом тайме насчитал у него около шести сэйвов, по меньшей мере четыре из которых были железно голевыми.

Но, понятно, больше внимания было на "Шахтёр". Здесь очень старался Вакула, который как раз половину голевых моментов и упустил, не пробив Кудрика. По ходу первой половины начал включаться Сиприано, учуяв, что Велев не готов к игре и стабильно проваливается на своём фланге в обороне.

Очень старались Вьюнник и Судаков, создав на двоих один из голов: первый сделал скидку, второй пробил от штанги в цель.

Первый же результативный удар был банален: опытнейший Тищенко в своей штрафной выставил над головой руку, в которую мяч и попал. Тайсон с пенальти не сплоховал.

После перерыва Тищенко оформил дубль по заработанным пенальти. Игорь неудачно сыграл против Тете, сфолив против бразильца, а другой важный игрок середины поля в этом матче - Алан Патрик - также реализовал 11-метровый.

Всю игру ждал удара по воротам от гостей. По иронии судьбы, дебютный выстрел оказался голевым: оборона "горняков" не ожидала, что приазовцы быстро разыграют штрафной удар, выведя Горбунова один на один - у того ножки не дрогнули переиграть Пятова.

Этот эпизод, похоже, очень огорчил Тайсона, который единственный раз за игру включился, забив второй, когда продавил оппонента и пробил мимо вратаря.

Каких-то особых выводов после таких игр не сделаешь. Радует, что Каштру продолжает давать шанс молодым. выпустив сегодня Судакова и Вьюнника. У парней есть перспектива. Главное, чтобы она не вылилась в дальнейшую аренду в "Мариуполь". По гостям, в общем-то и сказать нечего: старались, бежали. Но на равных бороться у них не было ни шанса.

Киев. НСК "Олимпийский"
Шахтер - ФК Мариуполь 4:1
Голы: Тайсон 26 (пен.), Георгий Судаков 44, Алан Патрик 65 (пен.), Тайсон 75 - Сергей Горбунов 72
Шахтер: Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Владислав Вакула (Жуниор Мораес 70), Маркиньос Сиприано, Витао, Сергей Болбат, Богдан Вьюнник (Тете 58), Георгий Судаков
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Вячеслав Велев, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Игорь Тищенко, Родион Плакса (Никита Фурсенко 74), Андрей Выскребенцев, Даниил Дмитриев, Иван Мамросенко, Эльдар Кулиев

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Комментарии (33)
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Hugo64 (PARIS)
30.10.2020 в 21:35
неожиданный счет-КАШТРУ говорил что очень сложный соперник-
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Инспектор ( )
30.10.2020 в 21:33
А вообще дерби пондравилось. Принципиальность понад усе
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Инспектор ( )
30.10.2020 в 21:31
Еще пару игр как сегодня и Болонья переключится на Судакова
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alex 66 (Кременчуг)
30.10.2020 в 21:29
Судейка походу карточки забыл дома, ни одной жк в матче, Марик 2 минимум заслужил. То что не косили игроков ШД на том спасибо, им в ЛЧ бодаться.
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0
0
Comment06 (Украина)
30.10.2020 в 21:15
Симпатичным получается Шахтер у Каштру- аткующий, техничный, быстрый, комбинирующий. Понравились молодые Судаков, Вьюнник, Вакула- под стать основе, ни в чем не уступают бразильцам. Пацаны почуяли шанс и буквально роют землю. Мариуполь- неплохо, но на фоне такого Шахтера- без шансов. С интересом ждем встречу с Динамо, с надеждой- спарку с Гладбахом.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:19
Угу. Арендуполь самый принципиальный соперник для Киевской команды:))
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+2
-1
Vetgame
30.10.2020 в 21:20
Ещё и анализ провел в матче с заведомо известным результатом
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
30.10.2020 в 21:21
оценивать игру, гле соперник уже до начала матча проиграл так прикольно))
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
30.10.2020 в 21:09
А вообще, очень приятно что много наших молодых игроков растут и могут играть на хорошем уровне. Главное научится вовремя продавать. Надеюсь на успешное будущее украинского футбола!!!!!!
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+1
0
аалекс ( Крым)
30.10.2020 в 21:05
Очень понравился Судаков, может просто на фоне Мариуполя? Шахтер с заслуженной победой малой кровью.
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+4
-7
Golfik25 (Киев)
30.10.2020 в 21:05
очередное дерби, до последнего, Мариуполь боролся(нет)
Ответить
+5
-1
football_soccer (Украина)
30.10.2020 в 21:04
Тишенко так совсем без палева летел при первой пенке на мяч с выставленной рукой ))) либо хотел отбить затылок Матвиенко либо сознательно зарабатывал пенку в свои ворота ))
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0
-1
Vetgame
30.10.2020 в 21:20
Второе, разумеется
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.10.2020 в 21:01
Мариуполь скоро будет очень здорово конкурировать с лидерами ЧУ
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
30.10.2020 в 21:04
В ЧУ первой лиги))))
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+1
-5
oda1979 (Запорожье)
30.10.2020 в 21:00
Вот эти Заруба:)) базар лига пля
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+2
-2
amg333 (Kyiv )
30.10.2020 в 21:05
Ничего ты не понимаешь в топ матчах
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0
0
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scorpius (Ck)
30.10.2020 в 21:00
Гол Мариуполя вызвал эмоций больше, чем все голы Шахтера вместе взятые) Хорошо, что хоть чутка Мораесу дали побегать для восстановления тонуса, а то с напами совсем *опа. Тете - засранец, столько моментов проипал.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
30.10.2020 в 20:55
вот это дерби!!..куда там миланскому и эль-классико))..страсть,борьба,удаления..эх,жаль что в Европе на могут посмотреть такой топ-матч
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+5
-2
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Kolibri (Киевоград)
30.10.2020 в 20:58
Скоро посмотрим кто кого))))
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0
-4
аалекс ( Крым)
30.10.2020 в 21:02
Гусарский юмор.
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+2
-2
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scorpius (Ck)
30.10.2020 в 21:05
Я так и знал, что тебе очень понравилось)
Ответить
+2
-1
amg333 (Kyiv )
30.10.2020 в 21:07
Я просто в захваті,як тепер після такого супер дербі дивитися європейські чемпіонати?!..
+2
0
amg333 (Kyiv )
30.10.2020 в 21:08
*захваті
0
0
avatar
scorpius (Ck)
30.10.2020 в 21:11
Сочувствую. До следующего дерби полгода ждать, не знаю как ты дотерпишь
+1
0
amg333 (Kyiv )
30.10.2020 в 21:17
Ради такого матча и год можно потерпеть
+1
0
Древний (Кривой Рог)
30.10.2020 в 20:54
Мариуполь за 7 игр пропустил 7 голов ....старался оборонялся...а тут 2 точки и куча моментов ... кто-то удивлён ...???Я нет !!!!
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+2
-2
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Siren05 (Мариуполь)
30.10.2020 в 20:57
Чему удивляться, при таком составе ФК М даже мало пропустили...
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+3
0
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Siren05 (Мариуполь)
30.10.2020 в 20:54
Понравились в ШД из молодых Судаков, Вакула, ну и Вьюнник тоже неплох. У нас Кудрик феерил. Остальное предсказуемо...
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+5
0
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Kolibri (Киевоград)
30.10.2020 в 20:54
Все понятно, но как-то жаль Маркевича, особенно когда делал замену, а кого и чем там менять......... А так то, все по делу. Очень как-то слабо Шахтер реализовывал моменты......
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+2
0
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tolina-ystas (Краматорск)
30.10.2020 в 20:53
Беды прежние у Шахтёра- недопустимо низкий уровень реализации.
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+4
0
ulych (Запоріжжя)
30.10.2020 в 20:51
Тищенко оформив дубль по зароблених пенальті - 12 гравець шахти. Так тримати!
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
30.10.2020 в 20:55
Ой, да ладно, без него могли толкнуть штук 7-8
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+1
-1


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