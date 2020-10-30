Дубли Тайсона и Тищенко. Шахтёр - Мариуполь 4:1

Луиш Каштру на этот раз решил прибегнуть к ротации, вернув в старт футболистов, которые до недавнего времени считались основными: Пятов, Матвиенко, Тайсон, Патрик и Степаненко. Эту компанию разбавили те, кто продолжает считаться запасными. Например, Вакула, который как раз из "Мариуполя" в "Шахтёр" перебрался. У "Мариуполя" в заявке вообще было только 14 игроков: во-первых, 14 других не смогли сыграть по условиям арендного договора с "Шахтёром", а Быков дисквалифицирован.

Все игры "Шахтёра" с "Мариуполем" зачастую похожи: темп не очень высокий, фавориту даже не нужно включаться, чтобы забивать, андердог изо всех сил пытается просто отодвинуть мяч от своих ворот. Но главное - почти всегда всё заканчивается в пользу "горняков". Сбой в системе произошёл только в последнем очном поединке, когда оппоненты неожиданно расписали ничью.

Остап Маркевич решил дать шанс летнему новичку Кудрику. Голкипер постарался доказать наставнику, что готов бороться за место в старте: в первом тайме насчитал у него около шести сэйвов, по меньшей мере четыре из которых были железно голевыми.

Но, понятно, больше внимания было на "Шахтёр". Здесь очень старался Вакула, который как раз половину голевых моментов и упустил, не пробив Кудрика. По ходу первой половины начал включаться Сиприано, учуяв, что Велев не готов к игре и стабильно проваливается на своём фланге в обороне.

Очень старались Вьюнник и Судаков, создав на двоих один из голов: первый сделал скидку, второй пробил от штанги в цель.

Первый же результативный удар был банален: опытнейший Тищенко в своей штрафной выставил над головой руку, в которую мяч и попал. Тайсон с пенальти не сплоховал.

После перерыва Тищенко оформил дубль по заработанным пенальти. Игорь неудачно сыграл против Тете, сфолив против бразильца, а другой важный игрок середины поля в этом матче - Алан Патрик - также реализовал 11-метровый.

Всю игру ждал удара по воротам от гостей. По иронии судьбы, дебютный выстрел оказался голевым: оборона "горняков" не ожидала, что приазовцы быстро разыграют штрафной удар, выведя Горбунова один на один - у того ножки не дрогнули переиграть Пятова.

Этот эпизод, похоже, очень огорчил Тайсона, который единственный раз за игру включился, забив второй, когда продавил оппонента и пробил мимо вратаря.

Каких-то особых выводов после таких игр не сделаешь. Радует, что Каштру продолжает давать шанс молодым. выпустив сегодня Судакова и Вьюнника. У парней есть перспектива. Главное, чтобы она не вылилась в дальнейшую аренду в "Мариуполь". По гостям, в общем-то и сказать нечего: старались, бежали. Но на равных бороться у них не было ни шанса.

Киев. НСК "Олимпийский"

Шахтер - ФК Мариуполь 4:1

Голы: Тайсон 26 (пен.), Георгий Судаков 44, Алан Патрик 65 (пен.), Тайсон 75 - Сергей Горбунов 72

Шахтер: Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Владислав Вакула (Жуниор Мораес 70), Маркиньос Сиприано, Витао, Сергей Болбат, Богдан Вьюнник (Тете 58), Георгий Судаков

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Вячеслав Велев, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Игорь Тищенко, Родион Плакса (Никита Фурсенко 74), Андрей Выскребенцев, Даниил Дмитриев, Иван Мамросенко, Эльдар Кулиев