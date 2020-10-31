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Нещерет дебютирует за первую команду Динамо в матче с Днепром-1

Премьер-лига
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В запасе 19-летний голкипер Моргун

Нещерет дебютирует за первую команду Динамо в матче с Днепром-1
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В матче 8-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграет на выезде против "Днепра-1". Начало - 19.30.

Киевляне обьявили стартовый состав на этот поединок. В старте столичного клуба с первых минут выйдет молодой голкипер Руслан Нещерет. Для 18-летнего голкипера этот матч станет дебютным в составе первой команды "Динамо".

"Динамо": Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Шепелев, Андриевский, Буяльский, Вербич, Цыганков - Супряга

Запасные: Моргун, Сидорчук, Бэлуцэ, Шабанов, де Пена, Леднев, Гармаш, Родригеш, Дуэлунд

Напомним, Бойко, Бущан и Миколенко пропускают эту игру из-за коронавируса.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ СК Днепр-1 Руслан Нещерет
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