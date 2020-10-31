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Игор Йовичевич: Рикошет и фарт позволили Динамо сравнять счет

Премьер-лига
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Наставник днепрян подвел итоги поражения от "Динамо"

Игор Йовичевич: Рикошет и фарт позволили Динамо сравнять счет
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 8-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Динамо" с победой, но в то же время в адрес своей команды не могу ничего сказать, кроме поздравлений за проявленные отдачу, характер и качество продемонстрированной игры. Особенно в первом тайме, когда мы, считаю, полностью контролировали игру, грамотно действуя без мяча. Забили хороший гол. Правда, с какого-то момента стали допускать слишком много неоправданных потерь мяча.

Рикошет и фарт позволили "Динамо" сравнять счет. А потом мы пропустили гол перед самым перерывом — такие голы всегда психологически влияют на команду. Мы вплоть до финального свистка делали всё возможное, чтобы спасти результат, но, к сожалению, так и не смогли отобрать у "Динамо" очки", - рассказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Динамо (Киев) УПЛ СК Днепр-1
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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