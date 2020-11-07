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Смирный: Что Селезнев может добавить? Минус один в команде. Я шучу
Хавбек "Колоса" оценил игру Селезнева в матче с "Днепром-1"
Полузащитник "Колоса" Евгений Смирный прокомментировал
– Главное – перетерпеть. Мы в первом тайме перетерпели, во втором стало легче. Мы контролировали игру, ждали свои моменты, ими и воспользовались.
– Что Селезнев добавляет нового в команде?
– Да что он может добавить? Посмотрите на него, минус один в команде. Я шучу. Молодец, сегодня отработал на команду, в защите помог, – сказал Смирный.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
07.11.2020 в 17:30
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Serega1111 (Киев)
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Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 17:44
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Serega1111 (Киев)
07.11.2020 в 18:21
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