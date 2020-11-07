Смирный: Что Селезнев может добавить? Минус один в команде. Я шучу

Полузащитник "Колоса" Евгений Смирный прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 9-го тура УПЛ.

– Главное – перетерпеть. Мы в первом тайме перетерпели, во втором стало легче. Мы контролировали игру, ждали свои моменты, ими и воспользовались.

– Что Селезнев добавляет нового в команде?

– Да что он может добавить? Посмотрите на него, минус один в команде. Я шучу. Молодец, сегодня отработал на команду, в защите помог, – сказал Смирный.