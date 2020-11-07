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Смирный: Что Селезнев может добавить? Минус один в команде. Я шучу

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Колоса" оценил игру Селезнева в матче с "Днепром-1"

Смирный: Что Селезнев может добавить? Минус один в команде. Я шучу
Новина українською

Полузащитник "Колоса" Евгений Смирный прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 9-го тура УПЛ.

– Главное – перетерпеть. Мы в первом тайме перетерпели, во втором стало легче. Мы контролировали игру, ждали свои моменты, ими и воспользовались.

– Что Селезнев добавляет нового в команде?

– Да что он может добавить? Посмотрите на него, минус один в команде. Я шучу. Молодец, сегодня отработал на команду, в защите помог, – сказал Смирный.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Евгений Смирный
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
07.11.2020 в 17:30
Гарний жарт, дотепний
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
07.11.2020 в 17:16
А Кормилец это запомнит...
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 17:44
Ножом по горлу и в колодец?
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0
0
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Serega1111 (Киев)
07.11.2020 в 18:21
Зачем такие крайности? Ногой по яйцам в подтрибунном помещении...
0
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