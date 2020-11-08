Главный тренер "Александрия" Владимир Шаран высказался после встречи со "Львовом" (1:0).

"Очень тяжелая была игра на самом деле. Самое главное, что победили. Впрочем, счет 1:0 был довольно опасным. Были риски сегодня сыграть и вничью, как это произошло в прошлом сезоне во Львове, например, когда мы побеждали с идентичным счетом, а команда соперника осталась вдесятером. Тогда допустили одну грубую ошибку и сыграли 1:1.

Мы очень серьезно настраивались на поединок со "Львовом". Команда оппонентов непростая, с ней очень тяжело играть. Я увидел, что мои ребята действительно отдавались на максимуме. Подготовка к встрече была действительно насыщенной. По первому тайму нам следовало решать судьбу матча. Могли забивать один или два мяча, чтобы легче проводить второй тайм. Вторая половина противостояния нам не удалась. Было много суеты, много неоправданных действий наших игроков, много брака технического, потому что и сил покидали. Впрочем, в итоге, самое важное то, что одержали победу", – сказал Шаран после игры.