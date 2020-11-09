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Перенесенный матч Львов - Минай 15 ноября не состоится
У Львова 4 сборника разъехались на международные матчи
Поединок 1-го УПЛ "Львов" - "Минай", который из-за вспышки коронавируса в львовской команде
Все дело в том, что сразу три футболиста "Львова" вызваны в сборные своих стран для участия в международных матчах: люксембуржец Энес Махмутович, литовец Донатас Казлаускас, эстонец Мигкель Айнсалу, а Владимир Якимец - в украинскую "молодежку".
Сейчас руководство "Львова" и "Миная" ведут переговоры о новой дате календарного поединка: 9 или 15 декабря. О своем решении они сообщат УПЛ, которая и вынесет окончательный вердикт.
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