Перенесенный матч Львов - Минай 15 ноября не состоится

Поединок 1-го УПЛ "Львов" - "Минай", который из-за вспышки коронавируса в львовской команде был перенесен на 15 ноября , в этот день не состоится.

Все дело в том, что сразу три футболиста "Львова" вызваны в сборные своих стран для участия в международных матчах: люксембуржец Энес Махмутович, литовец Донатас Казлаускас, эстонец Мигкель Айнсалу, а Владимир Якимец - в украинскую "молодежку".

Сейчас руководство "Львова" и "Миная" ведут переговоры о новой дате календарного поединка: 9 или 15 декабря. О своем решении они сообщат УПЛ, которая и вынесет окончательный вердикт.