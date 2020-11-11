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Восемь игроков Динамо, которые болели коронавирусом, сдали негативные тесты

Премьер-лига
(2 голосов)

Однако в команде трое новых зараженных

Восемь игроков Динамо, которые болели коронавирусом, сдали негативные тесты
Новина українською

В среду 11 ноября игроки киевского "Динамо", которые не задействованы в национальных сборных, прошли очередное тестирование на COVID.

8 футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунд.

Однако появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат.

Все инфицированные игроки "Динамо" чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

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В статье: Денис Бойко Александр Караваев Георгий Бущан Динамо (Киев) Артем Шабанов Александр Андриевский Николай Шапаренко Георгий Цитаишвили Виталий Миколенко Миккель Дуэлунн Руслан Нещерет коронавирус Тудор Белуце
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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sergio07 (Запоріжжя)
11.11.2020 в 21:36
З цими тестами, як дурень з торбою)))
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Просто Квашин (Харьков)
11.11.2020 в 22:12
Подивись статистику дурко...
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