Восемь игроков Динамо, которые болели коронавирусом, сдали негативные тесты

В среду 11 ноября игроки киевского " Динамо ", которые не задействованы в национальных сборных, прошли очередное тестирование на COVID.

8 футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунд.

Однако появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат.

Все инфицированные игроки "Динамо" чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.