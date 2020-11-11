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Восемь игроков Динамо, которые болели коронавирусом, сдали негативные тесты
Однако в команде трое новых зараженных
В среду 11 ноября игроки киевского "
8 футболистов первой команды, которые ранее были инфицированы, получили отрицательные результаты. Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуце, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуелунд.
Однако появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат.
Все инфицированные игроки "Динамо" чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
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