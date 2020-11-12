Хавбек Миная Ткачук: Все команды УПЛ, кроме Динамо и Шахтера, одного уровня

Полузащитник " Миная " Андрей Ткачук поделился эмоциями после матча 9-го тура УПЛ с "Десной" (0:1) и высказал мнение об уровне УПЛ.

"Результат матча с "Десной" всех очень огорчил, ведь мы чувствовали, что можем и должны взять очки в той игре. Такие моменты оставляют осадок. Но есть и оптимизм – игра показала, что с каждым туром мы становимся сильнее.

Впереди важные матчи, поэтому времени горевать нету. Нам очень нужны очки, поэтому надо работать. Признаюсь, что со всеми командами в УПЛ, кроме "Динамо" и "Шахтера", можно играть – все одинакового уровня. Главное – дисциплина и вера в себя и все будет хорошо.

Сейчас перерыв, он может пойти на пользу команде, тренерам. Хотя мне, как футболисту, лучше играть каждые три дня, чем тренироваться", – сказал Ткачук.