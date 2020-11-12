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Хавбек Миная Ткачук: Все команды УПЛ, кроме Динамо и Шахтера, одного уровня
Минай привыкает к игре в УПЛ
Полузащитник "
"Результат матча с "Десной" всех очень огорчил, ведь мы чувствовали, что можем и должны взять очки в той игре. Такие моменты оставляют осадок. Но есть и оптимизм – игра показала, что с каждым туром мы становимся сильнее.
Впереди важные матчи, поэтому времени горевать нету. Нам очень нужны очки, поэтому надо работать. Признаюсь, что со всеми командами в УПЛ, кроме "Динамо" и "Шахтера", можно играть – все одинакового уровня. Главное – дисциплина и вера в себя и все будет хорошо.
Сейчас перерыв, он может пойти на пользу команде, тренерам. Хотя мне, как футболисту, лучше играть каждые три дня, чем тренироваться", – сказал Ткачук.
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