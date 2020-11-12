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Додо: В Бразилии престижно стать не только чемпионом мира, но и олимпийским чемпионом

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник горняков отправился на сбор с олимпийской командой Бразилии

Додо: В Бразилии престижно стать не только чемпионом мира, но и олимпийским чемпионом
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо рассказал о вызове в олимпийскую сборную Бразилии и предстоящих поединках.

– Это очень важный момент в карьере каждого футболиста. Конечно же, мы всегда стараемся показывать себя достойно в клубе, чтобы играть на высоком уровне и иметь возможность представлять свою национальную команду. Нужно продолжать работать. Посмотрим, что будет дальше.

– Что чувствует бразильский футболист, когда надевает футболку сборной?

– Фантастический момент, потому что мысленно мы всегда, конечно же, находимся в Бразилии с родными и друзьями. В сборную вызываются только самые лучшие: необходимо играть на высоком уровне в клубе, и только тогда есть шанс оказаться в национальной команде. Это большая радость и честь для любого бразильского футболиста.

– Как ты относишься к тому, что у "Шахтера" самое большое представительство в олимпийской сборной Бразилии – сразу четыре игрока?

– Это потому, что мы очень усердно трудимся. "Шахтер" всегда на виду, мы регулярно выступаем в Лиге чемпионов и проводим хорошие еврокубковые кампании. Неудивительно, что многие тренеры, в том числе и из Бразилии, следят за нашим клубом. И если мы продолжим держать такой же высокий уровень в клубе, вызов в сборную будет итогом нашего плодотворного труда здесь. В Бразилии уже практически все знают "Шахтер", и для них в этом ничего удивительного и необычного нет. К тому же мои соотечественники могут видеть наши матчи в Лиге чемпионов. Абсолютно нормально, что такой европейский клуб, как "Шахтер", где выступает много бразильцев, делегирует в сборную столько игроков.

– Что скажешь о предстоящих матчах со сборными Южной Кореи и Египта?

– Это, если не ошибаюсь, предпоследний наш сбор перед официальными поединками, одна из заключительных репетиций. Очень важный вызов для всех. Мы должны показать свой высокий уровень футбола, чтобы остаться в сборной и поехать на Олимпиаду. В Бразилии престижно стать не только чемпионом мира, но и олимпийским чемпионом. Это важно как для меня, так и для всех ребят. Большая честь представлять Бразилию на таком турнире!

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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matvejromashov
12.11.2020 в 23:19
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- bit.do/amoro
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