Александр Хацкевич: Я не конспектировал тренировки Лобановского

Александр Хацкевич, который нынче возглавляет российский "Ротор", ответил на вопрос, является ли он учеником Валерия Лобановского:

"В Украине чаще говорят: "Динамовские сердца". "Динамо" остаётся в сердце любого, кому посчастливилось играть в этой команде, даже недолго. Ученик ли я Лобановского? Я не конспектировал тренировки Валерия Васильевича, но стараюсь придерживаться тех принципов, которые он проповедовал в жизни. Он часто повторял: главный принцип – порядочность. Вот с него надо и начинать. Порядочность должна быть во всём – в отношении к делу, к людям, в умении создать атмосферу внутри коллектива. Вот это я применяю в работе. А что касается сугубо игровых моментов, футбол не стоит на месте".

Также Хацкевич отметил, что нынешние методы отличаются от тех, которые применял Лобановский:

"Мы очень много работали над функциональной готовностью. Сборы – по три месяца. Сейчас такого нет – максимум 35-40 дней. Это подразумевает совершенно иной подход как к подготовительному, так и к соревновательному периоду".

Тем не менее, белорусский тренер не считает, что нынешнее поколение не справилось бы с нагрузками Лобановского:

"Отвечу словами Валерия Васильевича: "Человеческий организм до конца не исследован. Сколько он может выдержать – никто не знает". С нагрузками Лобановского и до нас справлялись – сначала поколение Онищенко, Мунтяна, потом – Блохина, Демьяненко, Заварова. Шевченко, Ребров, Лужный, Каладзе, Белькевич, Хацкевич – тоже выдержали. Всё познаётся в сравнении".

Напомним, Александр Хацкевич в качестве тренера "Динамо" дважды выигрывал Суперкубок, дважды финишировал вторым в УПЛ и один раз выводил киевскую команду в финал Кубка Украины.