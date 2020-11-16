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Кендзера остается в сфере внимания Ромы
Римляне продолжают следить за поляком
Защитник "
Римский клуб внимательно следит за выступлениями 26-летнего поляка.
Об интересе римлян к защитнику итальянские СМИ писали уже давно, а летом футболист даже имел беседу с тренером "Ромы" Пауло Фонсекой, который интересовался у игрока его возможным будущим.
В августе также была информация о том, что "Рома" намерена дождаться окончания контракта футболиста с киевлянами в 2021 году, однако месяц назад Томаш подписал с киевским клубом новое соглашение до лета 2024-го.
Напомним, что поляк играет за киевский клуб с лета 2017-го, и за это время провел за киевлян 134 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 16 ассистов.
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