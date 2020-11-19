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Матч Олимпик - Заря не состоится. У дончан не осталось здоровых вратарей
Коронавирус свирепствует
Официальный сайт Украинской Премьер-лиги сообщил, что матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" в запланированное время не состоится.
Дончане официально проинформировали лигу, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы принять участие в этом матче.
Соответственно не состоятся и матчи Чемпионатов U-19 и U-21 с участием "Олимпика". УПЛ позже определит дополнительно дату проведения поединков "Олимпик" - "Заря" в рамках 10-го тура Favbet Лиги, Чемпионатов U-19 и U-21.
Напомним, ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщал, что, по меньшей мере, десять игроков и работников клуба сдали положительные тесты на COVID-19. В СМИ также появилась информация, что коронавирусом болеет главный тренер дончан Игорь Климовский.
Напомним, что матч "Олимпик" - "Заря" должен был состояться в субботу, 21 ноября. Дончане пока занимают шестое место, луганчане - девятые с отставание в два очка.
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