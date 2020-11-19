  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Олимпик - Заря не состоится. У дончан не осталось здоровых вратарей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Олимпик - Заря не состоится. У дончан не осталось здоровых вратарей

Премьер-лига
(2 голосов)

Коронавирус свирепствует

Матч Олимпик - Заря не состоится. У дончан не осталось здоровых вратарей
UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт Украинской Премьер-лиги сообщил, что матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" в запланированное время не состоится.

Дончане официально проинформировали лигу, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы принять участие в этом матче.

Соответственно не состоятся и матчи Чемпионатов U-19 и U-21 с участием "Олимпика". УПЛ позже определит дополнительно дату проведения поединков "Олимпик" - "Заря" в рамках 10-го тура Favbet Лиги, Чемпионатов U-19 и U-21.

Напомним, ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщал, что, по меньшей мере, десять игроков и работников клуба сдали положительные тесты на COVID-19. В СМИ также появилась информация, что коронавирусом болеет главный тренер дончан Игорь Климовский.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Заря" должен был состояться в субботу, 21 ноября. Дончане пока занимают шестое место, луганчане - девятые с отставание в два очка.

Читайте такжеПеред матчем с Ингульцом в первую команду Динамо переведен 17-летний защитник Боль
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 15:33
У яких ще дончан?
Ответить
+1
-1
avatar
Rriddle (Ukraine )
19.11.2020 в 14:58
исправляйте заголовок, Шахта с Александрией играет
Ответить
0
-2
дедушка (Сумы)
19.11.2020 в 16:23
Олимпик Донецк,А Донецк это Украина.
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...