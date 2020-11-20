Игрок молодежки: После Северной Ирландии трудно, но сборная! Ни у кого не возникло бы вопросов

Нападающий " Десны " Илья Шевцов плодотворно провел перерыв на матчи сборных. В составе молодежной сборной Украины он принял участие в двух победных матчах нашей команды и забил дебютный гол за "молодежку" в противостоянии со сверстниками из Мальты (4:1). Илья рассказал об игре за сборную и северян в ее составе, о том, как "молодежка" едва не превратилась в основу, о снеге и море.

- Поздравляем с первым голом за молодежную сборную. Какие остались впечатления и удивило ли небольшое островное государство Мальта?

- Спасибо за поздравления. По игре: хорошо что выиграли и добились положительного результата на искусственном газоне - это тяжело для ног. Тренер настраивал, что, хотя мы и потеряли шансы на выход на Евро, мы должны играть за свою страну и добиваться положительного результата. К тому же у нас было много молодых ребят, для которых это опыт, который пригодится в следующем отборочном цикле.

По Мальте - раньше даже как-то не задумывался об этой стране. Мы жили в курортном городке, возле гостиницы был пляж. Очень тепло. Там было очень красиво, много итальянцев и люди очень приветливые.

- Насколько сложно было после теплой Мальты переключаться на украинские реалии, ведь матч Украина - Северная Ирландия (3:0) проходил на снегу...

- Честно, очень трудно. После игры в Мальте у нас было восстановление, мы купались в море, было +26 градусов. После обеда мы вылетаем, а в Украине - минус 5... На следующий день, перед матчем с ирландцами пошел снег, поле замерзло, все скользили, воздух после изменения климата, кажется очень холодным... Организму было сложно так быстро адаптироваться. Но мы понимали, что это последняя игра, для некоторых ребят это был последний матч за «молодежку». Поэтому тренер попросил сыграть, в первую очередь, для них. Чтобы, скажем так, громко хлопнуть дверью, и отдать «должок» за поражение в Северной Ирландии... Поле, считаю, было качественным, но из-за снега, к сожалению, у нас не получилось им воспользоваться. Было много борьбы, в которой нам удалось одержать победу.

- Как раз перед матчем с Северной Ирландией Руслан Ротань довызвал трех игроков, в частности, нежинца Богдана Билошевского. Насколько этим ребятам, которые не летали на Мальту, было легче и насколько они влились в коллектив?

- Билошевского помню еще по академии "Динамо". Когда я играл в академии "Шахтера", у нас были принципиальные матчи, поэтому знаю Богдана как хорошего футболиста. Наверное, ребятам, которые присоединились к нам уже в Украине, было немного легче, потому что они находились здесь... В связи с коронавирусом у нас были проблемы в центре поля, поэтому усиление было необходимо и можно поблагодарить парней, которые приехали и помогли достичь результата.

В команде хороший микроклимат, поэтому не думаю, что ребятам (кроме Билошевского были довызван киевский динамовец Михайленко и донецкий олимпиец Кравчук) сложно было адаптироваться.

- После того как отменили матч Швейцария-Украина, ходили слухи, что, возможно, молодежная сборная Украины будет уже в четверг играть в Швейцарии вместо команды Андрея Шевченко. Насколько были готовы после матча с Северной Ирландией, лететь в Швейцарию и уже на следующий день играть?

- Мы тоже об этом слышали - все сидят в телефонах, читают новости... С физической точки зрения после тяжелой снежной борьбы, это было бы трудно сделать. Но если бы пришлось ехать играть за национальную сборную, думаю, ни у кого не возникло бы никаких вопросов, нашлись бы и силы... Это же национальная сборная! Мечта каждого, кто причастен к футболу. Мы играем за страну, и, если надо, поехали бы и попытались доказать, что мы тоже можем играть на таком уровне.