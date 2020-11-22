Лучкевич: Александрия расслабилась после удаления Мораеса

Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" (1:1) в матче 10 тура УПЛ.

"Подсознательно расслабились, хотя мы понимали, что нельзя этого делать против "Шахтера", даже когда они в меньшинстве. Мы за это поплатились буквально на первой-второй минуте второго тайма", - сказал Лучкевич в эфире ТК "Футбол".