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Лучкевич: Александрия расслабилась после удаления Мораеса

Премьер-лига
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Хавбек высказался после ничьей с чемпионом

Лучкевич: Александрия расслабилась после удаления Мораеса
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Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич прокомментировал ничью с донецким "Шахтером" (1:1) в матче 10 тура УПЛ.

"Подсознательно расслабились, хотя мы понимали, что нельзя этого делать против "Шахтера", даже когда они в меньшинстве. Мы за это поплатились буквально на первой-второй минуте второго тайма", - сказал Лучкевич в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Валерий Лучкевич
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