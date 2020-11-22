Минай - Днепр-1 3:2. Эмоциональная победа повышает статус команды Кобина

Пандемия вносит свои коррективы чуть ли не в каждый матч. Вот и на поединок десятого тура против "Миная" "Днепр-1" вынужден был приехать без главного тренера Игора Йовичевича. Хорват вместе с ассистентом Юрием Беньо сдал положительный текст на COVID-19, поэтому руководил командой Андрей Ханас.

Кроме наставника из-за болезни отсутствовал основной защитник Владимир Адамюк, который в последних матчах действовал в центре обороны. В этот раз в паре с Логиновым действовал Сваток. Дисквалифицированного Когута на позиции "десятого номера" (под нападающим) заменил Булеца, тогда как Цуриков и Назаренко помогали на флангах атаки. На острие вышел Хобленко. Пихаленок и Игнатенко закрывали опорную зону, фланги защиты как обычно закрывали Тейлор и Дубинчак

Свои проблемы были и у Василия Кобина. Точнее одна - отсутствие Антон Шиндер из-за перебора желтых карточек. Формально на острие действовал Денис Кожанов, в первом тайме ему помогали на флангах Кныш и Пиняшко. Правда, во втором тайме Даниил ситуативно закрывал весь левый фланг, когда Сакив смещался в центр обороны. С противоположного края в обороне действовал Меличенко, а в центре - Матич и арендованный у "Днепра-1" Лопиренок. Ткачук располагался между линиями, Снижко и Нуриев действовали как центральные полузащитники.

Дебют встречи по крайней мере по моментам остался за гостями. Уже на четвертой минуте "Днепр-1" мог повести в счете - Хобленко выскочил один на один с голкипером после простого заброса из глубины поля от Дубинчака. Однако форвард пробил мимо ворот. И уже на 15-й минуте счет все же был открыт. Тот же Алексей реализовал пенальти, назначенный после просмотра ВАР. Игорь Пасхал на мониторе увидел, как Лопиренок ударил по ноге Игнатенко.

В "Миная" игра откровенно не клеилась. Первый удар удалось нанести лишь в середине тайма, и тот (от Ткачука из-за пределов штрафной) оказался неудачным. "Днепр-1" имел возможность играть на контратаках и увеличивать преимущество, если бы Цуриков лучше использовал свои шансы. Особенно тот, что произошел на 35-й минуте. Хобленко выборол мяч, прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу - Андрею оставалось попасть в пустые ворота с двух метров, но нет. Тот же Цуриков имел возможность пробить из пределов штрафной после паса Булецы, но для этого левому хавбеку "Днепра-1" нужно было бить сразу с нерабочей правой. Поэтому пока он обрабатывал мяч, Меличенко успел перекрыть траекторию.

За свою небрежность гости были наказаны на последних секундах тайма. Пиняшко, Нуриев и Кныш смогли разыграть треугольник на левом фланге, Даниил получил мяч уже в штрафной "Днепра-1", обыграл Логинова и был сбит Сватком. Нуриев, который в предыдущем туре не забил "Десне" с 11-метров, на этот раз уверенно развел мяч и голкипера по разным углам - 1:1.

То ли гол в раздевалку так подействовал на команды, то ли Кобин провел соответствующую работу, но на второй тайм вышел другой "Минай". "Минай" вдохновенный, смелый, заряженный на атаку. И "Днепр-1" оказался совершенно не готов к этому. Моменты у ворот Сарнавского начали возникать как грибы после дождя и Богдану трижды пришлось спасать свою команду. Хотя когда Меличенко пробивал после прострела Снижко, то днепрянам откровенно повезло, что Кирилл не попал совсем немного. На 49-й Сарнавский среагировал на выстрел Ткачука из пределов штрафной площадки (Пиняшко упал после контакта с Логиновым, но поднялся и продолжил атаку). На 60-й Пиняшко выдержал гроссмейстерскую паузу и отдал пас на Кныша, который поддержал контратаку - Даниилу не удалось переиграть Сарнавского в ближнем бою. А на 64-й Даниил бил на технику с 15-ти метров в дальний угол - снова голкипер!

Теперь уже у "Днепра-1" не шла контригра. За добрых полчаса можно вспомнить разве что прорыв Назаренко с пасом на Цурикова. Андрей момент не прочувствовал и оказался не в том месте, но эпизод закончился неудачно для голкипера "Миная" Поповича - в него влетел свой же защитник. В результате Кобину пришлось выпускать Каниболоцкого (и это сыграет свою роль).

Итак, "Минай" атакует, у "Днепра-1" игра не клеится. Неудивительно, что у Хобленко на 68-й минуте сдали нервы. Алексей подыграл себе рукой, арбитр свистнул фол, но форвард гостей повелся на провокацию соперника и пошел бодаться головой. Игорь Пасхал мгновенно достал из кармана красную карточку и не стал реагировать на просьбы пересмотреть видеоповтор.

А через десять минут, когда игра несколько успокоилась, "Минай" взорвался голом. Василий Пиняшко - один из лучших игроков в составе хозяев поля - получив мяч на углу штрафной сместился ближе к центру и пробил из-под защитника под дальнюю штангу. Удар получился идеальный - 2:1.

На тот момент в атаке "Днепра-1" уже играли Коркишко и Довбик. Именно эти футболисты были ближе к тому, чтобы выровнять положение. Первый здорово приложился по мячу из-за пределов штрафной, но Каниболоцкий в эффектном прыжке вытащил из-под перекладины. Второй пробивал головой под штангу - снова голкипер. Если бы Антон еще и пенальти вытащил на 90+7-й от Коркишко (опять не обошлось без просмотра ВАРа), то именно он был бы главным героем матча. Но Дмитрий пробил четко, поэтому MVP матча стал Анатолий Нуриев. Именно капитан, как оказалось, забил победный гол для своей команды на 90-й минуте. Нуриев получил мяч в штрафной от игрока "Днепра-1", который пытался прервать пас, и хладнокровно пробил в нижний угол.

В прошлом туре "Минай" понравился своей игрой в поединке с "Десной", но тогда в том числе из-за не качественного судейства получить очки не удалось. На этот раз закарпатцы заслужили победу своим характером и эмоциями (как Пиняшко праздновал свой гол!), которых часто не хватает украинскому футболу. По состоянию на десятый тур "Минай" уже не выглядит командой, которая будет бороться за выживание в этом сезоне.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Десятый тур

22 ноября. Ужгород. Стадион "Авангард"

"Минай" - "Днепр-1" 3:2

Голы: Нуриев 45+3 пен., Пиняшко 78, Нуриев 90 - Хобленко 15 пен., Коркишко 90+7

"Минай": Попович (Каниболоцкий 57) – Меличенко, Лопыренок, Матич (Маткобожик 90+2), Сакив – Ткачук, Нуриев, Снижко (Голодюк 90+2) – Кныш (Хахлев 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко

Тренер: Василий Кобин

"Днепр-1": Сарнавский – Тейлор (Чичиков 70), Логинов, Сваток, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок – Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркишко 70), Цуриков – Хоблено

И.о. тренера: Андрей Ханас

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждния: Хахлев 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубинчак 84, Игнатенко 89

Удаление: Хобленко 68 (неспортивное поведение)