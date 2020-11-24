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Полузащитник ПФК Львов рассказал об изменениях в команде от тренера Шумского

Премьер-лига
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Полузащитник ПФК Львов рассказал об изменениях в команде от тренера Шумского
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Владимир Якимец, полузащитник ПФК "Львов", высказался о поединке 10 тура УПЛ, в котором команда на выезде обыграла черниговскую "Десну" (1:0).

Только что вернулись во Львов, была тяжелая дорога, уставшие. Но по матчу - приятно обыгрывать такую ​​команду как "Десна", команду с опытом, хорошими исполнителями.

У ПФК "Львов", говорит Якимец, на эту игру была определенная тактика, команда ее придерживались и победила.

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Ключевым моментом стал наш забитый мяч "Десне". Соперник контролировал ход игры, владел мячом, играл первым номером. Наша же задача была - играть вторым номером и выбегать в контратаки. С этим мы успешно справились.

Тренер Шумский, отмечает полузащитник ПФК "Львов", полностью перестроил тактическую схему игры команды.

Мы перешли к игре вторым номером. Может на такое не интересно смотреть, но это приносит нам самое важное - очки, которые нам очень необходимы. После игры все были рады, такие победы очень мотивируют на следующие игры.

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В статье: ФК Львов Десна (Чернигов) УПЛ Виталий Шумский Владимир Якимец
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