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Динамо сделает официальное предложение по Линкольну в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

19-летний бразилец может присоединиться к киевлянам

Динамо сделает официальное предложение по Линкольну в марте
Новина українською

Столичное "Динамо" продолжает интересоваться трансфером нападающего "Фламенго" Линкольна. Об этом сообщает бразильское издание Gaveo News со ссылкой на журналиста Густаво Энрике.

Официальный запрос на трансфер Линкольна "Динамо" проведет в марте 2021-го года. Зимнее трансферное окно в Украине закрывается 2 марта.

Отметим, что Игорь Суркис ранее сообщил об интересе к бразильцу со стороны киевского "Динамо". Летом переезд не состоялся из-за невозможности заключить соглашение дистанционно из-за трансферных правил в Украине.

Бразилец провел за "Фламенго" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Правда, в основном составе футболист выходил только в четырех встречах.

Напомним, что в начале сентября в "Динамо" перешел еще один нападающий с бразильской Серии А Клейтон на правах свободного агента. Игрок еще не провел ни одного матча за киевский клуб.

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В статье: Динамо (Киев) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Линкольн
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Источник:
GaveaNews

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