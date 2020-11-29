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Динамо сделает официальное предложение по Линкольну в марте
19-летний бразилец может присоединиться к киевлянам
Столичное "Динамо" продолжает интересоваться трансфером нападающего "Фламенго" Линкольна. Об этом сообщает бразильское издание Gaveo News со ссылкой на журналиста Густаво Энрике.
Официальный запрос на трансфер Линкольна "Динамо" проведет в марте 2021-го года. Зимнее трансферное окно в Украине закрывается 2 марта.
Отметим, что Игорь Суркис ранее сообщил об интересе к бразильцу со стороны киевского "Динамо". Летом переезд не состоялся из-за невозможности заключить соглашение дистанционно из-за трансферных правил в Украине.
Бразилец провел за "Фламенго" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Правда, в основном составе футболист выходил только в четырех встречах.
Напомним, что в начале сентября в "Динамо" перешел еще один нападающий с бразильской Серии А Клейтон на правах свободного агента. Игрок еще не провел ни одного матча за киевский клуб.
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