Динамо сделает официальное предложение по Линкольну в марте

Столичное "Динамо" продолжает интересоваться трансфером нападающего "Фламенго" Линкольна. Об этом сообщает бразильское издание Gaveo News со ссылкой на журналиста Густаво Энрике.

Официальный запрос на трансфер Линкольна "Динамо" проведет в марте 2021-го года. Зимнее трансферное окно в Украине закрывается 2 марта.

Отметим, что Игорь Суркис ранее сообщил об интересе к бразильцу со стороны киевского "Динамо". Летом переезд не состоялся из-за невозможности заключить соглашение дистанционно из-за трансферных правил в Украине.

Бразилец провел за "Фламенго" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист. Правда, в основном составе футболист выходил только в четырех встречах.

Напомним, что в начале сентября в "Динамо" перешел еще один нападающий с бразильской Серии А Клейтон на правах свободного агента. Игрок еще не провел ни одного матча за киевский клуб.