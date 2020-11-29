Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин: Мы играли против клуба, который по уровню футболистов и игры лучше Миная
Наставник "Миная" подвел итоги поражения от "Зари"
Главный тренер ужгородского "Миная" Василий Кобин прокомментировал
"Ничего нового не скажу. Первый тайм был хорош в исполнении нашей команды. Мы играли против клуба, который по уровню футболистов и самой игры лучше "Миная". Но мы навязали борьбу, перекрывали все зоны, ничего не давали создавать "Заре". Проводили свои быстрые атаки и хорошие стандартные положения. Были ближе к голу.
Во втором тайме индивидуальная ошибка привела к первому пропущенному мячу. Сразу за первым голом пошёл второй из-за индивидуальной ошибки. Здесь не было командного провала. Если брать в целом, то третий гол был полностью командным провалом.
Отдам должное "Заре", которая использовала свои моменты и довела матч до победы", - рассказал Кобин.
Популярное сейчас
- Месси попытался повторить Руку Бога и отпраздновал гол в футболке Марадоны
- Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка
- Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя
- Мирча Луческу: Я недоволен тем, как Гармаш вошел, точнее не вошел в игру
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО