Кобин: Мы играли против клуба, который по уровню футболистов и игры лучше Миная

Главный тренер ужгородского "Миная" Василий Кобин прокомментировал домашнее поражение от луганской "Зари" в матче 11-го тура УПЛ.

"Ничего нового не скажу. Первый тайм был хорош в исполнении нашей команды. Мы играли против клуба, который по уровню футболистов и самой игры лучше "Миная". Но мы навязали борьбу, перекрывали все зоны, ничего не давали создавать "Заре". Проводили свои быстрые атаки и хорошие стандартные положения. Были ближе к голу.

Во втором тайме индивидуальная ошибка привела к первому пропущенному мячу. Сразу за первым голом пошёл второй из-за индивидуальной ошибки. Здесь не было командного провала. Если брать в целом, то третий гол был полностью командным провалом.

Отдам должное "Заре", которая использовала свои моменты и довела матч до победы", - рассказал Кобин.