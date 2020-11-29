Дважды в одну реку не войдешь, но вратарь Олимпика смог. Второй курьез Альимы в матче против Ингульца

"Ингулец" в домашнем матче победил "Олимпик" со счетом 2:1. Первый гол в матче от Сичинавы вышел курьезным . Однако голкипер гостей ошибся снова. После подачи со штрафного от Бартуловича Альими пытался поймать мяч в руки, но уронил его себе между ног.

Команда из Петрово довела матч до положительного для себя результата и получила первую в своей истории победу в УПЛ.