Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дважды в одну реку не войдешь, но вратарь Олимпика смог. Второй курьез Альимы в матче против Ингульца
Сегодня не его день
"Ингулец" в домашнем матче победил "Олимпик" со счетом 2:1. Первый гол в матче от Сичинавы
Команда из Петрово довела матч до положительного для себя результата и получила первую в своей истории победу в УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол1/2/3
Популярное сейчас
- Чемпион вторых таймов. Минай - Заря 0:3
- Первая лига. Автогол вице-капитана приносит Вересу победу над Оболонью
- Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
29.11.2020 в 22:02
Ответить
0
0
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 21:49
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
29.11.2020 в 21:48
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...