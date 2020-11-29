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Дважды в одну реку не войдешь, но вратарь Олимпика смог. Второй курьез Альимы в матче против Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня не его день

Дважды в одну реку не войдешь, но вратарь Олимпика смог. Второй курьез Альимы в матче против Ингульца
Новина українською

"Ингулец" в домашнем матче победил "Олимпик" со счетом 2:1. Первый гол в матче от Сичинавы вышел курьезным. Однако голкипер гостей ошибся снова. После подачи со штрафного от Бартуловича Альими пытался поймать мяч в руки, но уронил его себе между ног.

Команда из Петрово довела матч до положительного для себя результата и получила первую в своей истории победу в УПЛ.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово) Бетим Альими
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (3)
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efim423 (odessa)
29.11.2020 в 22:02
абсурдно крестится после гола , тем более после такого .
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
29.11.2020 в 21:49
СновО! Спелчекер блд поставьте !
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alex.belogubko (одесса)
29.11.2020 в 21:48
хорошо что Гельзин не приобрёл ЧО а набрал игроков по обьявлению для ОД
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