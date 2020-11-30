Луческу больше не верит в Супрягу? О чём говорить после одиннадцатого тура УПЛ

Матч с "Динамо" - иллюстрация того, почему "Ворскла" не будет в тройке в конце сезона

У Юрия Максимова выпали два основных исполнителя - Чеснаков и Кулач - и это стало первопричиной безапелляционного поражения. Из-за отсутствия Владимира тренер был вынужден перейти на схему с двумя центрбеками, тогда как весь сезон играл с тремя. Щербак, который заменил Кулача – это просто форвард значительно слабее Владислава, и дело не только в умении забить мяч в сетку, но и в первую очередь оказывать давление на защитников.

Непонятно, когда эти двое вернутся, да еще и Кане второй раз за сезон самоустранился, получив красную. И это в такой ответственный момент! В следующем туре "Ворскла" будет играть с "Десной", у которой если и не два равноценных состава, то явно более широкий кадровый потенциал. Удивлюсь, если полтавчане будут зимовать в турнирной таблице выше черниговцев. Сергей Швец

Две победы "Зари" не должны вгонять в эйфорию, как и предыдущие поражения - в депрессию

Прошлая неделя была для луганчан одной из лучших в текущем сезоне. Команда Виктора Скрипника одержала две крупные победы, ещё и не пропустив. Налицо, казалось бы, два момента: наладили игру в обороне и начали реализовывать свои моменты по-максимуму.

Но не нужно слишком идеализировать эти результаты. Во-первых, до удаления Шахова в матче Лиги Европы у луганчан мало что получалось на чужой половине. А вот после уменьшения числа соперников на поле вместе с голевой ошибкой голкипера АЕК голы наконец-то пришли. Во-вторых, против "Миная" команда также достаточно беспомощно билась об стену, пока неожиданно не прошла вертикальная атака, чего до этого закарпатцы делать не позволяли. Показалось, что Василий Кобин в перерыве решил разменять нулевую ничью на победу своей команды, за что и поплатился.

Две победы - безусловный плюс в психологическом плане для подопечных Виктора Скрипника и бальзам на душу для болельщиков. Однако игра команды на созидание продолжает прихрамывать. Да и в обороне продолжают оставаться проблемы, ведь даже "Минай" в конце матча создал два железных голевых момента, которые умеют завершать даже в чемпионате U-16. Александр Рыженко

Луческу больше не верит в Супрягу?

В начале каденции Мирчи Луческу в "Динамо" многие отмечали доверие румынского тренера к Владиславу Супряге. Франа Соля быстро отправили в аренду, Артем Кравец понял, что к чему, и сам ушел, на Назарии Русине, кажется, поставили крест. И Супряга на первых порах выдал несколько неплохих матчей. Даже забил три гола, один из которых - очень важный в Лиге Чемпионов.

Однако после того памятного для Влада матча против "Гента" как отрезало. Сначала говорили, что Супряга просто учится быть как Луис Адриано. А ведь при всех проблемах с реализацией бразилец все равно забивал и немало. Критика начала постепенно нарастать, пока не превратилась в неприятие. В конце концов, сдался и Луческу.

И против "Барселоны", и против" Ворсклы" в основе на острие выходил Беньямин Вербич. Игра с полтавчанами даже стала его бенефисом. Но вряд ли Луческу рассматривает словенца как долговременный проект в качестве центрфорварда. Очевидно, зимой румын будет требовать от Игоря Суркиса нового форварда. Ну а Супряга, если в тех нескольких оставшихся матчах не начнет давать результат, скорее всего будет вынужден менять клуб. И вряд ли это будет "Болонья". Сергей Швец

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"Десна" потеряла очки с "Колосом", но сохранила хорошие шансы на зимнюю бронзу

Матч в Ковалевке, в котором местный "Колос" принимал "Десну", по праву считался одним из самых ожидаемых в туре. Все-таки, недавние участники еврокубков. Все-таки, команды из верхней части таблицы. Вот и результат получился ничейный, и, как это уже часто бывает в матчах УПЛ, со скандальным послевкусием. Но эту тему поднимать не будем.

Черниговская "Десна" невзрачно провела первый тайм, но во втором серьезно прибавила, и если брать игру в целом, то была ближе "Колоса" к итоговой победе. И дело тут не столько в отмененном голе Конопли, сколько в моментах после. Но снова у "северян" проблемы в завершении, и снова против черниговского коллектива кураж ловит вратарь соперника. Это можно назвать тенденцией.

Даже упущенная победа оставляет отличные шансы для "Десны" уйти зимовать на третьей строчке. Сейчас все в руках главного тренера и в ногах футболистов, которые могут набрать шесть очков в двух последних матчах и закрепиться на пьедестале. Ключевая битва состоится в Чернигове шестого декабря - "северяне" примут раненную "Ворсклу", не сумевшую ничего противопоставить "Динамо" в недавнюю субботу. Победа черниговчан выводит их на чистое третье место, и потом им нужно будет обыграть "Мариуполь". Согласитесь, вполне посильная задача для "Десны". Главное, чтобы коронавирус не решил напомнить о себе. Георгий Грошев

Безыдейность "Шахтёра" в атаке начинает напрягать

"Горняки" взяли три очка против "Днепра-1" не благодаря, а вопреки. Это был футбол, о котором хочется забыть. Прежде всего - болельщикам "Шахтёра". Команда Луиша Каштру мучилась на "Днепр-Арене" без понимания, как добраться к чужим воротам. И это уже не первая подобная история. Мучились на чужой половине с Гладбахом, "Ворсклой", "Александрией", "Рухом". Не многовато ли для одного сезона? Словно в прошлом чемпионате против дончан не играли от обороны. Словно в АПЛ "Ман Сити", а в Ла Лиге "Реалу" с "Барсой" не приходится играть против соперников, которые даже не думают переходить центр поля.

У "Шахтёра" вновь кризис идей. Вряд ли гангрену удастя устранить до зимней паузы. Но над этим серьёзно нужно работать во время зимнего антракта. Иначе нынешние проблемы окажутся просто предвестником ещё большей бури. Александр Рыженко

"Рух" провел очередной беззубый матч в украинской элите

На прошедших выходных львовский "Рух" продлил свою безвыигрышную серию в УПЛ до 11-ти игр подряд. После матча с "Александрией" Иван Федык, уже в привычной для себя манере, заявил, что доволен игроками, но результат мог быть лучше. Но мы позволим себе не согласиться.

Слоган львовского клуба "Буде бій", но уже в который раз в сезоне они играют беззубо. Если в первой половине последнего матча их излишняя осторожность была оправдана (все-таки выезд к "Александрии"), то когда на "Рух" снизошла благодать, в виде глупого, если не сказать грубее, удаления Бондаренко, они ничем не удивили опытного соперника, а Кухаревич еще и не смог реализовать единственный нормальный момент в игре. И ведь такая ситуация уже не в первый раз.

В шести из семи последних матчей чемпионата, "Рух" уходил без голов, а единственный раз забивал "Ингульцу", игравшему вдесятером большую половину встречи. В свое время президент львовян неожиданно для многих уволил Леонида Кучука, когда команда шла в лидерах Первой лиги. Ходили слухи, что ему не нравился прагматичный стиль наставника, ведь в большинстве случаев они выигрывали со счетом 1:0. Интересно, доволен ли нынешней игрой своей команды Григорий Петрович? Георгий Грошев