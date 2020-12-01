Бартулович: Мой гол Олимпику? Хороший удар даром не проходит

Капитан " Инглульца " Младен Бартулович прокомментировал победу над "Олимпиком" (2:1) в 10-м туре УПЛ, которая для команды из Петрово стала дебютной в УПЛ.

"Все, конечно, довольны и рады, что мы добились этой победы. Думаю, "Ингулец" заслужил этого. Мы и раньше могли добиться победы, но все рады, что сделали это в матче с "Олимпиком".

Мой гол? Да, курьезный. Хорошая подача или хороший удар даром не проходят, как говорится (смеется). Может, где-то наши игроки отвлекли вратаря "Олимпика", и это повлияло на его ошибку. Главное, что это гол и не важно, какой он и кто его забил.

Дополнительные бонусы от президента за эту победу? Нет! Это обычная игра, как и другие. То, что это первая победа – это ничего не меняет.

Настрой на матчи со "Львовом" и "Шахтером"? Как и на все игры, хотим выходить на поле и добиваться трех очков", - сказал Бартулович.