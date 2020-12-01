Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович: Мой гол Олимпику? Хороший удар даром не проходит
Гол вышел действительно курьезным
Капитан "
"Все, конечно, довольны и рады, что мы добились этой победы. Думаю, "Ингулец" заслужил этого. Мы и раньше могли добиться победы, но все рады, что сделали это в матче с "Олимпиком".
Мой гол? Да, курьезный. Хорошая подача или хороший удар даром не проходят, как говорится (смеется). Может, где-то наши игроки отвлекли вратаря "Олимпика", и это повлияло на его ошибку. Главное, что это гол и не важно, какой он и кто его забил.
Дополнительные бонусы от президента за эту победу? Нет! Это обычная игра, как и другие. То, что это первая победа – это ничего не меняет.
Настрой на матчи со "Львовом" и "Шахтером"? Как и на все игры, хотим выходить на поле и добиваться трех очков", - сказал Бартулович.
Популярное сейчас
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?
- Гибель Карпат зависит от Ривер Плейт. Цыганик дал оценку перспективам трех версий клуба
- Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО