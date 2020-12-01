Сергей Кравченко: Место в таблице не соответствует командному и кадровому ресурсу, бюджету Днепра-1

Капитан " Днепра-1 ", полузащитник Сергей Кравченко поделился мнением о кадровом потенциале своей команды.

- У команды было много потерь перед матчем с "Шахтером". Насколько боеспособной себя показала скамейка?

– Наверное, показала, что боеспособна, если без 9 человек основного состава мы дали бой. Неизвестно, как было бы, если бы играли основные. По людям у нас хорошая команда. Чего-то нам не хватает, но сложно сказать однозначно, чего именно.

Место в таблице не наше по нашему ресурсу командному, кадровому, бюджету. Это не наше место.