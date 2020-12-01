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Сергей Кравченко: Место в таблице не соответствует командному и кадровому ресурсу, бюджету Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне идут на 12-м месте в таблице УПЛ

Сергей Кравченко: Место в таблице не соответствует командному и кадровому ресурсу, бюджету Днепра-1
Новина українською

Капитан "Днепра-1", полузащитник Сергей Кравченко поделился мнением о кадровом потенциале своей команды.

- У команды было много потерь перед матчем с "Шахтером". Насколько боеспособной себя показала скамейка?

– Наверное, показала, что боеспособна, если без 9 человек основного состава мы дали бой. Неизвестно, как было бы, если бы играли основные. По людям у нас хорошая команда. Чего-то нам не хватает, но сложно сказать однозначно, чего именно.

Место в таблице не наше по нашему ресурсу командному, кадровому, бюджету. Это не наше место.

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (6)
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Swordman (Днепропетровск)
01.12.2020 в 22:55
Сережа, ты сам то соответствуешь уровню ПЛ? PS Уходить надо вовремя
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+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
01.12.2020 в 22:51
Пока тьі, калич, будешь играть, ловить им нечего.
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+1
-1
DimON1976 (Днепр)
01.12.2020 в 22:36
Место в таблице во многом не соответствует из из-за того, что ты, выходя на замену, успеваешь испортить результат! Из-за того, что взяли вратаря-дырку, из-за того, что продали Супрягу в ДК, из-за того, что нет нормальной защиты, в конце концов, из-за того, что вам всем насрать на город Днепр и на славные традиции Днепра! 12 место - просто ПОЗОРИЩЕ для команды, которая представляет город Днепр и умудряется проигрывать всяким колхозным командам! Будь мужиком - вешай уже наконец-то бутсы на гвоздь! Не позорься сам и не позорь наш город!
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
01.12.2020 в 22:56
Братела...Ты что-то путаешь...Какие у них славные традиции ??? Кроме бегства президента с поля боя, бросившего личный состав на верную смерть... Это толпа самозванцев-аферистов, которые используют славное имя НАСТОЯЩЕГО ДНЕПРА...
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+1
-1
DimON1976 (Днепр)
01.12.2020 в 23:03
Тебе, вонючий харёк, я не братела! А традиции у Днепра покруче мегаглистов будут!!!
0
-1
DimON1976 (Днепр)
01.12.2020 в 23:13
Никогда не забуду как ваши твари на заправке закидали камнями автобус с нашими детьми... брателло...
0
0


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