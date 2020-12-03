Дентиньо и Вьюнник вернулись в общую группу Шахтера

Донецкий " Шахтер " начал подготовку к матчу 12-го тура УПЛ с "Минаем".

3 декабря "горянки" провели тренировку, при этом, в общей группе команды работали Дентиньо и Богдан Вьюнник.

У Сергея Кривцова и Давида Хочолавы пока индивидуальная программа.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Минай" состоится в субботу 5 декабря и начнется в 17:00.