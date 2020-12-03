Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дентиньо и Вьюнник вернулись в общую группу Шахтера
Кривцов и Хочолава продолжают работать индивидуально
Донецкий "
3 декабря "горянки" провели тренировку, при этом, в общей группе команды работали Дентиньо и Богдан Вьюнник.
У Сергея Кривцова и Давида Хочолавы пока индивидуальная программа.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Минай" состоится в субботу 5 декабря и начнется в 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Популярное сейчас
- Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Центрбэк Динамо: Луческу сказал, что два из трех голов в наши ворота - мои
- Караваев объяснил, что сломало игру Динамо в матче с Ювентусом
- Луческу больше не верит в Супрягу? О чём говорить после одиннадцатого тура УПЛ
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...