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Днепр-1 подтвердил вспышку коронавируса в клубе. Днепряне продолжают подготовку к матчу с Зарей
Вопрос о переносе матча с Зарей на данный момент не стоит
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Пресс-служба клуба сообщает, что игроки и члены персонала, которые получили позитивные тесты, отправлены на изоляцию.
Остальный члены командв продолжают подготовку к матчу с "Зарей", который состоится 6 декабря. О переносе поединка речь на данный момент не идет.
Также клуб отмечает, что заболевание у инфицированных продолжается без ярко выраженных симптомов.
Отметим, что ранее СМИ писали о том, что
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