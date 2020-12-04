Днепр-1 подтвердил вспышку коронавируса в клубе. Днепряне продолжают подготовку к матчу с Зарей

" Днепр-1 " подтвердил вспышку коронавируса в днепровском клубе.

Пресс-служба клуба сообщает, что игроки и члены персонала, которые получили позитивные тесты, отправлены на изоляцию.

Остальный члены командв продолжают подготовку к матчу с "Зарей", который состоится 6 декабря. О переносе поединка речь на данный момент не идет.

Также клуб отмечает, что заболевание у инфицированных продолжается без ярко выраженных симптомов.