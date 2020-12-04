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Днепр-1 подтвердил вспышку коронавируса в клубе. Днепряне продолжают подготовку к матчу с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Вопрос о переносе матча с Зарей на данный момент не стоит

Днепр-1 подтвердил вспышку коронавируса в клубе. Днепряне продолжают подготовку к матчу с Зарей
Новина українською

"Днепр-1" подтвердил вспышку коронавируса в днепровском клубе.

Пресс-служба клуба сообщает, что игроки и члены персонала, которые получили позитивные тесты, отправлены на изоляцию.

Остальный члены командв продолжают подготовку к матчу с "Зарей", который состоится 6 декабря. О переносе поединка речь на данный момент не идет.

Также клуб отмечает, что заболевание у инфицированных продолжается без ярко выраженных симптомов.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что положительные тесты сдали около 20-ти человек "Днепра-1", среди которых как игроки, так и техперсонал. В то же время, пресс-служба клуба о количестве заболевших умалчивает.

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В статье: СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (3)
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Андрей(Киев) (Киев)
04.12.2020 в 18:21
Бокасса,ч.м.о. безмозглое,парни заболели,а тебя никакое дерьмо не возьмет,потому что"дерьмо к дерьмо не пристает.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2020 в 17:55
Від кротів заразилися...
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alktus (Хмельницкий)
04.12.2020 в 17:43
Ну шо, приезжают в Запорожье. Санитарный врач Запорожья запрещает матч из за того что в Днепр1 вспышка барановируса. И опа! Технарь. Технология отработана
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